Ciência Tempestade solar atinge a Terra e pode provocar desde instabilidade no rádio a mudança de cor no céu

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Tempestade solar captada pelo Observatório de Dinâmicas Solares. Foto: Nasa/Divulgação Tempestade solar captada pelo Observatório de Dinâmicas Solares. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

A Terra poderá sofrer, nos próximos dias, os impactos de múltiplas erupções solares identificadas entre o último domingo (21) e terça-feira (23), pelo Centro de Previsão de Tempo Espacial, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês), dos Estados Unidos.

Múltiplas erupções solares e erupções de filamentos solares foram observadas de 21 a 23 de janeiro de 2024. As ejeções de massa coronal (CMEs) associadas foram analisadas e modeladas. Os resultados destas análises mostram impactos potenciais na Terra já no final do dia 24 de janeiro, com impactos mais prováveis entre 25 e 26 de janeiro de 2024 disso a NOAA, em comunicado.

O que aconteceu

As erupções solares são fenômenos que se caracterizam pela ejeção de massa coronal (CME, na sigla em inglês). Ao partir do Sol e chegar à Terra, podem causar uma tempestade geomagnética, cujos efeitos estão o surgimento de auroras boreais (fenômeno que provoca a mudança da cor do céu) e instabilidade em aparelhos que funcionam por onda de rádio de alta frequência.

Essas ejeções de massa coronal também são popularmente chamadas de tempestades solares, provocadas pela emissão de partículas e radiação do Sol. Na Terra, elas podem afetar os sistemas de telecomunicações, satélites e a eletricidade.

O NOAA afirma que “como resultado, os meteorologistas atualmente antecipam os níveis de tempestade geomagnética G1-Minor durante estes três dias, com níveis de tempestade mais elevados possíveis se ocorrer um impacto mais direto e/ou uma conexão mais forte com as linhas do campo magnético da Terra”.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica não informou a gravidade do fenômeno que atingirá a Terra nos próximos dias. Segundo o Centro de Previsão de Tempo Espacial, essas “erupções não são incomuns”, e o público “não deve se preocupar”. Mas informou que o fenômeno da aurora boreal pode se tornar visível nos Estados Unidos nos estados entre Nova York e Idaho.

As previsões sobre o clima espacial são feitas por monitorizações, capazes de antecipar quando as tempestades ou erupções solares (também conhecidas como ejeções de massa coronal ou CME), estão vindo na nossa direção e qual a sua potência.

