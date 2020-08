Hidratar a pele é passo essencial do skincare. Além de deixá-la mais macia, ajuda a manter a barreira lipídica intacta e protege contra possíveis dermatites e irritações. Sendo assim investir em produtos hidratantes é indispensável. A seguir listamos 4 opções de hidratantes faciais bons e baratos que prometem te ajudar nessa missão.

1. Creme Hidratante, Nivea

“O Nivea Creme, popularmente conhecido como “creme da latinha azul” é definitivamente um clássico da beleza! A fórmula desse hidratante alemão é centenária – a mesma desde que foi fundada no começo do século XX. Multifuncional, ele é ideal para hidratar BEM a pele de todo o corpo, principalmente para as mais ressecadas como pés, joelhos e cotovelos. Me acostumei a usar porque via minha irmã mais velha usar desde que eu era pequena. Acho um hidratante muito potente para os dias mais frios ou que a pele está gritando de tão ressecada”, diz Larissa Nara.

2. Creme Facial Nutritivo, Nivea

“O Creme Nutritivo Facial, da Nivea, tem fórmula ultra leve feita à base de água e Karité, e promete hidratação intensa por 24 horas sem deixar sensação oleosa na pele. Gostei bastante deste produto! Ao abrir a embalagem, já vem aquele cheirinho caraterístico da marca que me agrada bastante. Testando, percebi que a promessa de hidratação 24 horas é realmente cumprida. A sensação na pele ao aplicá-lo é bem agradável, o creme deslisa com facilidade e não atrapalha a aplicação da maquiagem”, diz Mahyara Izidoro.

3. Hidratante Facial Redutor de Linhas de Expressão Timewise, Mary Kay

“Usei uma semana sim e outra não para avaliar melhor o resultado. Na semana que estava sem, senti diferença na hidratação da pele do rosto e achei que perdi um pouco de viçosidade. Ele tem uma consistência de fácil aplicação e isso facilita bem a massagem no rosto. Quanto a esses aspectos, gostei muito. Sobre o lado redutor de linhas, não consegui ver muito o resultado sobre rugas devido ao pouco tempo de aplicação e porque a minha pele ainda não tem tantas linhas”, avalia Stephanie Ribeiro.

4. Hidratante Facial Oil Free, Neutrogena

“Ele é um creme hidratante facial indicado para todos os tipos de pele. Com proteção solar (FPS 15), ele promete hidratar e ajudar a evitar os sinais de envelhecimento precoce causada pelos raios solares. A fórmula prometida é leve e livre de óleo. Quando vi esse hidratante já gostei por ele ser oil free, ou seja uma boa opção para quem, como eu, tem a pele oleosa. Por conta disso, imaginei que a textura fosse ser à base de água e um pouco mais refrescante, mas ele é realmente um creme”, Larissa Nara.

5. Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, Neutrogena

“A minha pele é bem seca e eu sempre acho que o hidratante precisa ser bem melequento pra funcionar. Mas ultimamente algumas fórmulas têm me surpreendido, e o Hydra Boost Water Gel, da Neutrogena, ganhou meu coração já no primeiro dia. Ele é muito leve e honra o título de water gel. É um pouquinho mais denso que um sérum e penetra imediatamente na pele. Nesse caso, a absorção é muito importante porque, além de hidratar e deixar a pele mais macia, ele preenche os contornos do rosto – o desejado efeito plump. O ácido hialurônico da fórmula potencializa as funções hidratantes do produto. E é tão fluido que é um dos meus preferidos para usar antes da maquiagem, como um primer”, diz Paola Deodoro.

6. Creme Diurno Revitalift FPS 18, L’Oréal Paris

“Antes de experimentar esse creme, eu nunca tinha usado creme diurno, especialmente de ação intensa, porque acreditava que a textura pesaria na pele e, como tenho tendência à oleosidade, demorei um pouco para decidir testar mesmo. Mas, me arrisquei e gostei. A textura dele é grossa, espessa mesmo, e exige uma sutil aplicação – com pouco produto e muitos movimentos para não ficar branco no rosto, facilitar a absorção e não pesar na pele. A absorção demora, mas depois acontece (como disse, aplicando com bastante movimento, dá certo). Quanto ao resultado, o meu receio de fato aconteceu: a pele ficou um pouco mais tendenciosamente oleosa (normal para esse tipo de creme), porém muito hidratada e viçosa”, diz Beatrice Stopa.