Brasil Temporada de cruzeiros será retomada no próximo sábado no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O comunicado aponta que as operações no País serão retomadas com 19 roteiros, sendo oito destinos finais. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O comunicado aponta que as operações no País serão retomadas com 19 roteiros, sendo oito destinos finais. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A temporada de cruzeiros no Brasil será retomada a partir do próximo sábado (5), em função da melhora no cenário epidemiológico no País. A decisão foi anunciada pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros.

O comunicado aponta que as operações no País serão retomadas com 19 roteiros, sendo oito destinos finais. São eles os estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo Balneário Camboriú, Itajaí, Porto Belo, Santos, Ilhabela, Rio de Janeiro, Angra dos Reis/Ilha Grande e Búzios.

Com início em novembro de 2021, a temporada de cruzeiros tinha previsão de transportar mais de 360 mil turistas, com um impacto financeiro de R$ 1,7 bilhão. Além disso, o setor esperava gerar mais de 24 mil empregos, envolvendo uma cadeia extensa de segmentos da economia, entre eles comércio, alimentação, transportes, hospedagem, serviços turísticos, agenciamento, receptivos e combustíveis.

No entanto, com o avanço da variante ômicron no Brasil, as operações estavam suspensas desde o início de janeiro.

“Os cruzeiros são o único segmento do turismo que exige uma abordagem robusta dos protocolos de saúde e segurança que abrangem toda a experiência – incluindo testes negativos antes do embarque; testes regulares da tripulação; um ambiente onde quase todas as pessoas são vacinadas; limpeza contínua de todos os espaços públicos e quartos de hóspedes/tripulação; uso de máscaras, distanciamento social e ventilação”, destaca um trecho do comunicado.

Segundo a associação, de um total de aproximadamente 130 mil passageiros transportados entre 5 de novembro e 3 de janeiro de 2021, cerca de 1.100 casos de covid-19 foram confirmados, o que representa menos de 1% do total das pessoas atendidas (incluindo hóspedes e tripulantes).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil