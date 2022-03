Esporte Dono do Chelsea, empresário russo Roman Abramovich decide vender clube

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Bilionário quer, pelo menos, 3 bilhões de euros pelo clube inglês.

O empresário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea (Inglaterra), decidiu vender o clube londrino e prometeu doar os recursos da venda a grupos de ajuda às vítimas da guerra na Ucrânia. O anúncio foi feito em nota oficial, na tarde desta quarta-feira (2). A decisão de Abramovich ocorre dias após a invasão da Ucrânia por forças militares russas, o que desencadeou uma série de sanções financeiras à Rússia.

“Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração”, disse Abramovich em comunicado. “Na situação atual, tomei a decisão de vender o clube, pois acredito que isso seja do melhor interesse do clube, dos torcedores, dos funcionários, bem como dos patrocinadores e parceiros do clube”, completou Abramovic, proprietário do clube londrino desde 2003.

No último sábado (26), o magnata russo chegou a anunciar que repassaria a administração do Chelsea aos curadores da fundação de caridade do clube. O time é o terceiro colocado no Campeonato Inglês e no domingo (27) perdeu para o Liverpool a Copa da Liga Inglesa, por 11 a 10 na cobrança de pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

Um dos mais ricos

Abramovich é um dos 10 homens mais ricos da Rússia, com uma fortuna estimada de US$ 13,9 bilhões.

Desde a invasão russa à Ucrânia, o bilionário – que tem laços estreitos com o governo russo – sofria pressão do parlamento britânico para que se retirasse do comando do clube, como parte das sanções contra a Rússia pela invasão à Ucrânia.

Para atenuar os ânimos, Abramovich entregou o comando do time para a fundação de caridade do clube no último dia 26.

“Sempre considerei meu papel como guardião do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem-sucedidos quanto podemos ser hoje, bem como construir o futuro, desempenhando um papel positivo em nossas comunidades. É por isso que hoje estou dando aos curadores da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea FC”, disse no comunicado de transição de poder.

Segundo a imprensa inglesa, o bilionário passou as últimas semanas prospectando possíveis compradores para o clube e deseja receber ao menos 3 bilhões de euros pelo Chelsea.

Nesta quarta-feira, parlamentares voltaram a pedir a saída do oligarca do clube londrino. Abramovich, então, divulgou o comunicado de venda.

