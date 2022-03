Rio Grande do Sul Temporais causam alagamentos e falta de luz em Porto Alegre e no interior do Estado

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Um chafariz se formou na rua Voluntários da Pátria Foto: Alexandre Ruivo/Divulgação Um chafariz se formou na rua Voluntários da Pátria. (Foto: Alexandre Ruivo/Divulgação) Foto: Alexandre Ruivo/Divulgação

Fortes temporais atingiram diversos municípios gaúchos na tarde deste domingo (06), causando alagamentos e falta de energia elétrica. Pelo menos 190 mil clientes da CEEE Equatorial ficaram sem luz em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Os bairros mais atingidos pela falta de energia na Capital foram: Azenha, Jardim Europa, Menino Deus, Espírito Santo, Santa Cecília, Teresópolis e Cavalhada.

Os alagamentos ocorreram principalmente na Zona Norte da cidade, em vias como as avenidas Assis Brasil e Sertório. Na rua Voluntários da Pátria, um chafariz chegou a se formar por causa do grande acúmulo de água.

Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), semáforos ficaram fora de operação nas seguintes ruas e avenidas: Jaime Teles com Neusa Goulart Brizola; Amelia Telles com Nilópolis; Nilópolis com Ijuí; Protásio Alves com Palmeira; Oswaldo Rola com Carlos Barbosa; Borges de Medeiros com Alter Cintra de Oliveira; Sepé Tiaraju com Orfanotrófio; Sepé Tiaraju com Joraci Camargo e Erico Verissimo com Alcides de Oliveira Gomes.

Os fortes ventos que atingiram Porto Alegre junto com o grande volume de chuva provocaram quedas de árvores.

Veja abaixo um vídeo do alagamento na rua Voluntários da Pátria feito por Alexandre Ruivo:

Na avenida Coronel Lucas de Oliveira, uma explosão foi registrada em um poste.

