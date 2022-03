Mundo Mais de 1 milhão de refugiados da Ucrânia chegaram à Polônia

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











ONU já considera a pior crise de refugiados na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Foto: Reprodução ONU já considera a pior crise de refugiados na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 1 milhão de pessoas chegaram à Polônia vindas da Ucrânia desde 24 de fevereiro, fugindo da invasão russa, informaram guardas de fronteira na tarde deste domingo (6).

“Hoje [domingo] às 20h [16h no horário de Brasília], o número de pessoas que entraram na Polônia a partir da Ucrânia ultrapassou 1 milhão. Um milhão de pessoas que ouviram dos guardas, ao cruzar a fronteira, que ‘já estão seguros'”, detalhou um comunicado publicado no Twitter.

A situação na Ucrânia continua grave, e o total de pessoas que fugiram da invasão russa já passa de 1,5 milhão. “Esta é a crise de refugiados que mais cresce na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial”, disse o alto-comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi, à Reuters, em entrevista por telefone.

Grandi também disse que a maioria dos refugiados no momento está entrando em contato com amigos, familiares e outros conhecidos que já vivem na Europa. Ele advertiu, porém, que as ondas futuras serão mais complexas.

Os ataques russos atingem várias cidades da Ucrânia causando grande destruição, inclusive em áreas civis como casas, prédios, escolas, hospitais etc. Com isso, boa parte da população ucraniana tenta deixar o país e, com suas crianças, buscam chegar a países vizinhos como a Polônia, Hungria, Romênia, Moldávia e Eslováquia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo