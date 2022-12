Rio Grande do Sul Temporais devem atingir diferentes áreas do Rio Grande do Sul até a manhã desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2022

Alerta vale sobretudo para Litoral Norte, Região Norte e Serra Gaúcha. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Marinha do Brasil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas para chance de tempestades acompanhadas de ventos de até 100 quilômetros por hora e até mesmo granizo em diferentes áreas do Rio Grande do Sul, até o fim da manhã desta quarta-feira (28). O aviso é válido para cidades como Xangri-Lá, Arroio do Sal e Torres (Litoral Norte), além de Caxias do Sul (Serra) e Passo Fundo (Norte do Estado).

Os riscos associados são os de sempre: panes de energia, queda de árvores, alagamentos e prejuízos à agricultura, dentre outros. Em caso de urgência, é sugerido entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Aliás, a previsão dos principais serviços de meteorologia indicam uma combinação de chuva e calor nesta reta final de dezembro, devido à entrada de frente-fria pelo Litoral do Rio Grande do Sul. Chuvas de maior proporção são esperadas não apenas nessa região e na Serra, mas também Região Metropolitana de Porto Alegre. Em outras áreas do mapa gaúcho a precipitação deve ser mais branda.

Nova estação

Porto Alegre ganhou mais uma estação meteorológica automática. Por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), a novidade foi possível por meio de convênio firmado entre o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Aeroclube do Rio Grande do Sul, com apoio da prefeitura da Capital.

A estação foi instalada no próprio aeroclube, no bairro de Belém Novo (Zona Sul), a 18 quilômetros das estações automática e convencional já disponíveis no Jardim Botânico (Zona Leste).

Para obter melhores resultados e seguir as normas da Organização Meteorológica Mundial (OMM), a unidade foi colocada em terreno descampado, livre de obstáculos, nas proximidades da pista de pouso e decolagem. O local se tornou mais um importante ponto de medição de diversas variáveis atmosféricas, como chuva, temperatura, umidade e vento, dentre outras.

Para a realização das obras de terraplanagem, a administração municipal encaminhou entulho e resíduos de obras que serviram como base para a construção de um platô na área da estação, onde ficam diversos sensores de medida, coleta e transmissão de dados meteorológicos.

A estação também deve aprimorar os alertas meteorológicos de condições adversas de tempo, emitidos pelo Inmet, além de trazer mais visibilidade para a capital gaúcha, já que os dados são públicos e ficam disponíveis no portal do instituto para consulta do público em geral.

Os estudos de monitoramento e acompanhamento do tempo e do clima a partir de dados de uma estação meteorológica ganham cada dia mais importância devido ao cenário de mudanças climáticas, sendo possível identificar, por exemplo, variáveis extremas de temperatura e chuva nos bairros de Porto Alegre. Estudos de impacto do tempo e clima no Plano Diretor Municipal, assim como a emissão de laudos meteorológicos para a constatação de condições climáticas intensas também serão beneficiados.

(Marcello Campos)

