Porto Alegre Temporais provocam alagamentos, falta de luz e transtornos em Porto Alegre e no interior do Estado

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pontos com acúmulo de água foram registrados nos bairros Cidade Baixa, Menino Deus, Humaitá, Floresta e Centro, além do 4º Distrito, na Capital Foto: O Sul Pontos com acúmulo de água foram registrados nos bairros Cidade Baixa, Menino Deus, Humaitá, Floresta e Centro, além do 4º Distrito, na Capital. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O temporal que atingiu Porto Alegre no fim da noite de domingo (1º) provocou alagamentos, falta de energia elétrica, quedas de árvores, postes e fiação.

Os principais pontos com acúmulo de água foram registrados nos bairros Cidade Baixa, Menino Deus, Humaitá, Floresta e Centro, além do 4º Distrito.

A água invadiu algumas áreas da rodoviária da Capital, que chegou a ter alguns pontos interditados temporariamente.

Porto Alegre amanheceu nesta segunda-feira (2) com diversos semáforos fora de operação, de acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação).

Interior

No interior do Estado, temporais também provocaram estragos e deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica em pelo menos 20 municípios, entre eles Arroio do Tigre, Pelotas, Arambaré, Canguçu, Camaquã, São Lourenço do Sul, Pinheiro Machado, Piratini, Aceguá, São Francisco de Assis, Candiota e Cacequi.

Houve queda de granizo e destelhamentos de casas em algumas regiões. Cerca de 400 mil pontos amanheceram sem luz nesta segunda-feira, a maioria na área de concessão da CEEE Equatorial (250 mil). As principais cidades atingidas são Porto Alegre, Alvorada, Viamão e Osório.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/temporais-provocam-alagamentos-falta-de-luz-e-transtornos-em-porto-alegre-e-no-interior-do-estado/

Temporais provocam alagamentos, falta de luz e transtornos em Porto Alegre e no interior do Estado

2024-12-02