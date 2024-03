Rio Grande do Sul Temporais provocam falta de luz, quedas de árvores e transtornos no trânsito em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Quedas de árvores provocaram bloqueios em vias da Capital. Na foto, a avenida Carneiro da Fontoura, no bairro Jardim São Pedro.

Os temporais que atingiram Porto Alegre e municípios do interior do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (21) provocam falta de luz, quedas de árvores e transtornos no trânsito, incluindo bloqueios de rodovias. Na Capital e Região Metropolitana, as tempestades iniciaram no fim da madrugada.

Em Porto Alegre, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) confirmou pelo menos quatro ocorrências de árvores caídas sobre vias com bloqueio total e um bloqueio parcial. Entre as vias atingidas, estão a Dr. Timóteo, no bairro Moinhos de Vento, a avenida Carneiro da Fontoura, no Jardim São Pedro, e a rua Xavier da Cunha com a avenida Cavalhada, na Zona Sul. A ventania também deixou semáforos fora de operação devido à falta de energia, que atingiu diversos bairros da cidade.

No interior do Estado, a Fronteira Oeste, as regiões Sul e Central são as áreas mais atingidas pelos temporais. Foram registradas rajadas de vento de mais de 100 quilômetros por hora em cidades como Rio Grande, Soledade, Cruz Alta e São Borja. Em Porto Alegre, o vento chegou a 90 quilômetros por hora, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Falta de luz

Os temporais deixaram 815 mil clientes da CEEE Equatorial sem energia elétrica em toda a sua área de concessão. As regiões mais atingidas são a Metropolitana, a Sul e a Centro-Sul.

As tempestades também provocaram falta de energia em mais de 400 mil pontos de toda a área de concessão da RGE. “A RGE alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o Corpo de Bombeiros e aguardar o atendimento”, informou a empresa.

Rodovias

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), pelo menos 21 pontos de quatro rodovias federais amanheceram com bloqueios no Estado. O Comando Rodoviário da Brigada Militar comunicou dez pontos de bloqueio em nove rodovias estaduais no início desta manhã.

