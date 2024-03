Rio Grande do Sul Rajadas de vento ultrapassam 140 quilômetros por hora no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











As rajadas mais fortes foram registradas em Soledade (141 km/h), Cruz Alta (140 km/h) e Rio Grande (114 km/h) Foto: Divulgação As rajadas mais fortes foram registradas em Soledade (141 km/h), Cruz Alta (140 km/h) e Rio Grande (114 km/h). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul entre o fim da noite de quarta-feira (20) e a madrugada desta quinta-feira (21) provocaram rajadas de vento de mais de 140 quilômetros por hora.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as rajadas mais fortes foram registradas em Soledade (142 km/h), Cruz Alta (140 km/h), Jaguarão (123 km/h), Rio Grande (114 km/h), Lagoa Vermelha (112 km/h), Capão do Leão (110 km/h), São Borja (107 km/h), São Luiz Gonzaga (91 km/h), Santa Maria (91 km/h), Canguçu (90 km/h), Porto Alegre (90 km/h), Dom Pedrito (88 km/h), Santana do Livramento (85 km/h), Quaraí (85 km/h), Teutônia (84 km/h), Santa Vitória do Palmar (83 km/h) e Bento Gonçalves (75 km/h).

A ventania provocou falta de luz, quedas de árvores e de postes e destelhamentos de imóveis.

Segundo a Metsul Meteorologia, a chegada de uma frente fria, após o intenso calor registrado nos últimos dias, formou uma linha de tempestades que cruzou o Rio Grande do Sul. Os volumes de chuva não foram muito elevados no Estado ao longo da madrugada desta quinta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ventos-de-141-km-h/

Rajadas de vento ultrapassam 140 quilômetros por hora no Rio Grande do Sul

2024-03-21