Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

A população deve fazer o registro das demandas pelo telefone 156. Foto: Giulian Serafim/PMPA A população deve fazer o registro das demandas pelo telefone 156. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O temporal que atingiu Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (25), depois de um dia com temperatura de 32 graus, causou alguns estragos pela cidade. Até as 18h, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) registrou pelo menos sete casos envolvendo quedas de árvores ou galhos, que estão em atendimento pelas Equipes de Manejo Arbóreo (EMA), segundo a prefeitura. Em alguns pontos pode haver a pendência da coleta dos resíduos, pois a prioridade das ações foca nos locais que apresentam riscos à população, vias de grande circulação ou com bloqueios totais ou parciais.

A Defesa Civil do município atende a ocorrência de destelhamento em uma residência no Morro da Cruz. Há registro de bloqueio total no trânsito devido à queda de dois vegetais. Também há acumulo de água bloqueando em parte tráfego na av. Otto Niemeyer, entre a rua Sílvio Silveira Soares e a Cavalhada. Há 14 semáforos inoperantes e registro de postes ou fios caídos com obstrução parcial na Estrada das Batillanas, na rua Visconde de Pelotas e av. Assis Brasil, próximo à BR-290.

As equipes de fiscalização e manutenção elétrica da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários.

O temporal também gerou falta de energia elétrica e a parada de Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) em diversos pontos da Capital. Há vários bairros e localidades que podem sofrer desabastecimento na Zona Norte: Boa Vista, Chácara das Pedras, Cristo Redentor, Jardim Carvalho, Jardim Europa, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Jardim Sabará, Mario Quintana, Morro Santana, Passo D’Areia, Passo das Pedras, Rubem Berta, Três Figueiras, Vila Ipiranga, Vila Jardim e Vila das Laranjeiras. Nas zonas Leste e Sul: Aberta dos Morros, Agronomia, Alta Teresópolis, Belém Velho, Bom Jesus, Camaquã, Cascata, Cavalhada, Cel. Aparício Borges, Cristal, Hípica, Ipanema, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Sabará, Lomba do Pinheiro, Medianeira, Menino Deus, Nonoai, Partenon, Petrópolis, Sétimo Céu, Santa Tereza, São José, Teresópolis, Tristeza, Vila Assunção, Vila Conceição, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila São José.

Na Zona Norte, a falta de luz atingiu também a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Sílvio Brum, que drena a água das chuvas na região da av. Sertório. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) acionou a concessionária de energia e aguarda o restabelecimento da luz para retomar a distribuição de água e o bombeamento pluvial.

A prefeitura pede que a população faça o registro das demandas pelo telefone 156, a fim de que os técnicos das secretarias tomem conhecimento dos casos, com posterior envio das equipes.

