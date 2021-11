Rio Grande do Sul Longa-metragem gaúcho de ficção científica chega aos cinemas em dezembro

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

Na trama, adolescente de 1999 recebe mensagens para salvar a humanidade do ano de 2165. (Foto: Divulgação)

Com uma aventura ambientada na combinação entre passado recente e futuro distante, o longa-metragem gaúcho de ficção científica “Contos do Amanhã” tem estreia marcada para o dia 9 de dezembro em cinemas das principais capitais brasileiras. A trama é escrita e dirigida por Pedro de Lima Marques, estreante nesse tipo de produção.

E a história promete: em 1999, sob a ameaça do “bug do milênio” (lembram?) no ano seguinte, o adolescente Jeferson (Bruno Barcelos) recebe misteriosos áudios enviados de 2.165, quando uma cidade em guerra e que abriga o último reduto humano no planeta é abalada pelo sequestro de Michele Medeiros (Daiane Oliveira). Com uma internet discada e muito lenta, ele precisará encontrar uma forma de salvar a humanidade.

Além das mensagens do futuro, o protagonista precisa lidar com provas do colégio, preocupações exageradas da mãe e relacionamentos pessoais que não engrenam. Aventura é repleta de efeitos visuais e referências à última década do século 20, contando com um elenco de mais de 100 atores e figurantes, escolhidos por meio de chamada pública que atraiu mais de 700 candidatos.

O trabalho começou em 2014, com filmagens em Porto Alegre, Litoral e Serra Gaúcha. Veículos e cenários virtuais foram criados pelo próprio cineasta em sua empresa de efeitos visuais, a Forno FX, ressaltados por uma pós-produção inteiramente realizada no Brasil, com baixo orçamento e muita criatividade.

“Contos do Amanhã” é uma realização da Bactéria Filmes, com coprodução da Druzina Content e distribuição da Europa Filmes em parceria com Araçá Filmes e Cavideo. Já o financiamento é da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Porto Alegre, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte). O site oficial é contosdoamanha.com.br.

Inspiração e reconhecimento

“Podemos criar mundos novos, não é um monopólio do estrangeiro”, acredita Pedro. “Isso pode ser feito do nosso jeito. Tenho a intenção de propor um caminho narrativo e estético diferente, que viabilize novos universos.” Dentre as referências citadas por ele estão os filmes da saga “Matrix” e os animações japonesas “Ghost in the Shell” e “Akira”.

A produção nacional entrará em cartaz na semana do dia 11 de dezembro, Dia da Ficção Científica Brasileira, em homenagem ao nascimento do escritor Jeronymo Monteiro (1908-1970), considerado o pai da ficção científica nacional. E chegará aos cinemas do País depois de obter 27 seleções e 15 prêmios em festivais internacionais do gênero, incluindo o Boston Sci-fi Film Festival (Estados Unidos), um dos mais importantes eventos da categoria.

(Marcello Campos)

