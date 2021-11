Rio Grande do Sul Nova ponte do Guaíba ficará bloqueada por 6 horas na próxima terça-feira

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

A nova ponte do Guaíba foi inaugurada em dezembro de 2020. Foto: Divulgação A nova ponte do Guaíba foi inaugurada em dezembro de 2020. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que na próxima terça-feira (30) vai interditar totalmente a segunda ponte do Guaíba.

Das 10 às 16 horas, técnicos vão submeter a estrutura ao ensaio de prova de carga dinâmica. Durante o bloqueio dos dois sentidos da travessia, o tráfego será desviado para a ponte Getúlio Vargas (ponte móvel). Em caso de chuva, o bloqueio será adiado até que o tempo melhore. As rodovias BR-290 e BR-116/RS estarão sinalizadas alertando os usuários.

O DNIT salienta que serão realizados testes para verificar as deformações nos apoios do vão navegável (vãos centrais) da travessia. Este tipo de trabalho está sendo feito, pois a tecnologia construtiva utilizada na travessia é pioneira no Rio Grande do Sul, segundo o órgão, e precisa ser monitorada. O ensaio de prova de carga dinâmica visa a certificação inicial do comportamento estrutural da ponte, com a determinação das propriedades de rigidez dos respectivos vãos para serem referenciados no manual de manutenção da estrutura.

Plano de desvio

Para quem vem do sentido Eldorado do Sul-Porto Alegre/região Metropolitana, basta seguir direto para acessar a ponte móvel.

Para quem vem do sentido Porto Alegre/Região Metropolitana – Eldorado do Sul deve ficar atento à sinalização na BR-290/RS e ingressar na Rua João Moreira Maciel, passar por baixo das alças da nova Ponte e seguir até o acesso à ponte móvel.

