Geral Temporal e queda de luz afetam o abastecimento de água em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

O temporal que atingiu fortemente a cidade de Porto Alegre na tarde deste 16) causou queda de energia elétrica, o que pode afetar o abastecimento de água em diversos bairros e localidades. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está verificando cada uma das suas estações e buscando atendimento junto à concessionária de energia a fim de dar celeridade na retomada da luz e, por consequência, ao tratamento e bombeamento de água. O Departamento reforça que não há nenhum problema operacional nas estações de água e que os transtornos são em decorrência da falta de luz. A atualização é das 16h.

No Sistema Belém Novo, houve queda de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água e em Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats). Portanto, pode haver falta de água nos bairros Aberta dos Morros, Agronomia, Belém Novo, Belém Velho, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Cascata, Chapéu do Sol, Espírito Santo, Extrema, Hípica, Ipanema, Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga, São Caetano e Vila Nova.

No Sistema Menino Deus, os bombeamentos também estão normalizando aos poucos aos bairros Agronomia, Belém Velho, Cel. Aparício Borges, Jardim Carvalho, Lomba do Pinheiro, Partenon, Restinga, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila São José.

Junto ao Sistema Moinhos de Vento, a ETA Moinhos de Vento também estava sem luz o que pode afetar o abastecimento aos bairros: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Moinhos de Vento, Mont Serrat, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecilia, Santana e São João.

E por fim, no Sistema São João, estações de bombeamento sem energia afetam a distribuição de água aos bairros Boa Vista, Costa e Silva, Cristo Redentor, Jardim Europa, Jardim Floresta, Jardim Itu, Jardim Lindóia, Jardim Sabará, Jardim São Pedro, Parque Santa Fé, Passo D’areia, Rubem Berta, Santa Rosa de Lima, São Sebastião, Sarandi, Vila Ipiranga e Vila Jardim.

Danos do temporal

Equipes da prefeitura atuam para minimizar os impactos do temporal que atingiu Porto Alegre. Até as 15h30, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) registrou pelo menos 14 casos envolvendo quedas de árvores ou galhos de grande porte, em atendimento pelas Equipes de Manejo Arbóreo (EMA). Em alguns pontos pode haver a pendência da coleta dos resíduos, pois a prioridade das ações foca sempre nos locais que apresentam riscos à população, vias de grande circulação ou com bloqueios totais ou parciais.

A Defesa Civil do município atende ocorrência de destelhamento em uma residência no bairro Passo D’Areia, Zona Norte da Capital. Há registro de bloqueios no trânsito devido a queda de árvores ou galhos. Na avenida Berlim, o bloqueio é total. Já nas ruas Felicíssimo de Azevedo e Padre Réus as interrupções são parciais. Também há acumulo de água bloqueando parcialmente o trânsito na Silva Só com Felipe de Oliveira e Ceará e entre as ruas São Pedro e Buarque de Macedo. Há semáforos Inoperantes na esquina da Ipiranga com Múcio Teixeira e na esquina da Edvaldo Pereira Paiva x Aureliano de Figueiredo Pinto.

Profissionais das equipes de zeladoria urbana do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) atuam na limpeza e no recolhimento de lixo espalhados pelo evento climático. Pede-se a colaboração da população para que faça o registro de demandas, via Sistema Fala Porto Alegre 156, para que os técnicos tomem conhecimento dos casos, com posterior envio das equipes.

