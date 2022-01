Porto Alegre Temporal no fim da tarde causa transtornos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Houve registro de queda de árvore na rua Joaquim Nabuco, no bairro Cidade Baixa. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Marcando o fim da onda de calor histórica em Porto Alegre, um temporal atingiu a capital no fim da tarde desta quarta-feira (26), causando transtornos como alagamentos, queda de árvores e de energia elétrica e de água.

Ainda durante a noite, equipes da prefeitura estavam nas ruas para atender as ocorrências devido ao temporal. A precipitação foi de 47,6 milímetros em um período de duas horas e meia. Até as 18h30, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos registrou a queda de uma árvore na rua Joaquim Nabuco, no bairro Cidade Baixa.

A Defesa Civil do município atendia diversas ocorrências por toda a cidade. Houve registro de ao menos sete pontos de alagamento com bloqueio total e três com bloqueio parcial no trânsito devido ao acúmulo de água sobre a via. Também foram contabilizados pelo menos três semáforos inoperantes na avenida Ipiranga com João Pessoa, na Aureliano de Figueiredo Pinto com João Alfredo e na Bento Gonçalves com Aparício Borges. O mesmo problema foi verificado na esquina da rua Vicente da Fontoura com a Bento e na avenida Carlos Barbosa, próximo a Moab Caldas.

As equipes de fiscalização e manutenção elétrica da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários.

Falta de luz e água

O temporal também gerou falta de energia elétrica e a consequente parada de cinco Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) em diversos pontos da Capital.

Bairros e localidades que podem sofrer desabastecimento: Ebats Cascatinha (Medianeira), Padre Cacique (Camaquã, Cavalhada, Cristal, Menino Deus, Tristeza, Vila Assunção), Santa Tereza I (Menino Deus e Santa Tereza), Caieira (Cel Aparício Borges, Medianeira, Partenon, Santo Antônio, Vila Farrapos (Vila Farrapos, bairro Farrapos).

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) acionou a concessionária de energia e aguardava o restabelecimento da luz para retomar a distribuição de água e o bombeamento pluvial.

A prefeitura solicitou a colaboração da população para que faça o registro das demandas, via 156, para que os técnicos das secretarias tomem conhecimento dos casos, com posterior envio das equipes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre