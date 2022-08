Expointer Tendências de saúde, educação e trabalho para a agroindústria são apresentadas na Expointer

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A engenheira química Helena Schneider e o gestor de inovação Fernando Rosa compartilharam seus estudos com o público. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diversas tendências de saúde, educação e mercado de trabalho estão impactando as agroindústrias. E esse foi o tema de um painel promovido pelo Sesi-RS na Expointer 2022, na noite desta terça-feira (30). Questões como a agricultura digital e a revolução das habilidades foram apresentadas por representantes da entidade.

De acordo com o gestor de inovação do Sesi-RS, Fernando Rosa, um dos cenários que geram consequências para as empresas é a diminuição da solidez das carreiras, que rompe com a lógica de permanecer durante décadas em uma mesma organização, por exemplo. Outro ponto que está muito em voga é a saúde mental dos trabalhadores:

“As indústrias do agro também são feitas por pessoas, que sofrem com as mesmas transformações dos outros segmentos. Empresas mais tradicionais tendem a não lidar diretamente com a saúde dos colaboradores e, cada vez mais, precisamos pensar no bem-estar de todos. Essas tendências nos permitem olhar para o futuro, mas pensando no que pode ser feito hoje”, comentou Fernando.

Já na educação, os principais direcionamentos para o agro estão voltados ao aumento do nível de formação dos trabalhadores, à requalificação profissional e à adaptabilidade. Dentre as cinco habilidades elencadas para 2025, estão o pensamento analítico, a leitura ativa, a capacidade de soluções de problemas complexos, a criatividade e a originalidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer