Tênis: capitão brasileiro na Copa Davis elogia maturidade e evolução de João Fonseca na temporada

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

João Fonseca, aos 19 anos, já disputou os quatro Grand Slams da temporada e lidera o ranking brasileiro de simples. Foto: Andrew Eichenholz/ATP Tour "João Fonseca, aos 19 anos, já disputou os quatro Grand Slams da temporada e lidera o ranking brasileiro de simples. (Foto: Andrew Eichenholz/ATP Tour) Foto: Andrew Eichenholz/ATP Tour

Às vésperas do duelo entre Brasil e Grécia pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, o capitão Jaime Oncins fez uma análise da primeira temporada profissional de João Fonseca, jovem promessa do tênis nacional.

Aos 19 anos, Fonseca vive seu primeiro ano completo como profissional e já acumula participações nos quatro Grand Slams da temporada. Oncins destacou que o jovem tenista pulou etapas comuns no circuito, como a permanência prolongada nos torneios da série Challenger, e passou a enfrentar adversários do topo do ranking mundial logo de início.

“Ele acabou pulando uma etapa, que é a dos Challengers, onde os jogadores costumam ficar 2 ou 3 anos adquirindo experiência. E ele, por ser fora de série, pulou essa etapa”, explicou o capitão.

Apesar dos desafios, Oncins vê evolução constante no desempenho de Fonseca, tanto técnica quanto mentalmente. Segundo ele, o carioca tem buscado entender melhor como competir em alto nível e encontrar sua identidade dentro de quadra.

Além da parte técnica, o capitão ressaltou a maturidade de João fora das quadras:

“Desde a primeira vez que eu chamei ele pra treinar com o time e, depois, quando o convoquei como titular, ele mostra uma maturidade muito importante pra sua idade”, afirmou Oncins.

Dentro de quadra, o que mais impressiona o treinador é a velocidade e o peso da bola de Fonseca, tanto no forehand quanto no backhand, características que, segundo ele, já o colocam em outro patamar competitivo.

O Brasil enfrenta a Grécia nos dias 13 e 14 de setembro, em Atenas. O vencedor do confronto avança para os Qualifiers do Grupo Mundial de 2026.

