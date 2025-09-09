Grêmio Willian minimiza idade em sua apresentação no Grêmio: “Só um número”

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Willian vestirá a camisa 88 e pode estrear no clássico Gre-Nal, marcado para o dia 21 de setembro no Beira-Rio. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Willian vestirá a camisa 88 e pode estrear no clássico Grenal, marcado para o dia 21 de setembro no Beira-Rio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio apresentou nessa terça-feira (9) oficialmente o meia-atacante Willian, de 37 anos, em entrevista coletiva realizada na Arena. Experiente e com passagem por grandes clubes europeus e pela Seleção Brasileira, o jogador chega ao Tricolor Gaúcho com a missão de agregar qualidade e liderança ao elenco.

Durante a apresentação, Willian falou abertamente sobre sua idade e garantiu que ainda se sente preparado para competir em alto nível:

“Claro que, com 37 anos, eu não sou o Willian de quando tinha 25 ou 27. Mas me sinto bem para jogar futebol. A idade, às vezes, é só um número. Muitos jogadores com essa idade ou até mais estão jogando bem nos seus clubes. Para mim, isso não será um problema”.

Questionado sobre sua posição preferida em campo, o novo camisa 88 do Grêmio demonstrou versatilidade. Embora tenha atuado majoritariamente pelo lado esquerdo nas últimas temporadas, Willian destacou que já jogou por todos os setores do ataque:

“Na Seleção Brasileira eu jogava muito pelo lado direito, no Chelsea também. Já atuei por dentro, pela esquerda, pela direita. Não tenho problema com isso. O que mais quero é ajudar o Grêmio da melhor forma”.

Willian ainda está em fase de aprimoramento físico e não deve estrear contra o Mirassol, neste sábado (13), na Arena. A expectativa é que sua primeira aparição com a camisa gremista ocorra no clássico Grenal, marcado para o dia 21 de setembro, às 17h30, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

