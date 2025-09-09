Esporte Estádios de futebol no Brasil viram palco de grandes eventos de diversos esportes; entenda

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Maracanã já reuniu quase 96 mil pessoas para um jogo de vôlei entre Brasil e União Soviética, em 1983, um dos maiores públicos da modalidade na história. Foto: Daniel Basil/Portal da Copa Maracanã já reuniu quase 96 mil pessoas para um jogo de vôlei entre Brasil e União Soviética, em 1983, um dos maiores públicos da modalidade na história. (FotoDaniel Basil/Portalda Copa) Foto: Daniel Basil/Portal da Copa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Embora tradicionalmente dedicados ao futebol, diversos estádios brasileiros têm se transformado em arenas multifuncionais, recebendo eventos de esportes como vôlei, futebol americano, rugby e até competições de veículos gigantes. A tendência reflete a versatilidade das estruturas e o interesse crescente por novas modalidades no país.

NFL

A casa do Corinthians, em São Paulo, foi palco de dois jogos da NFL, em 2024 e 2025. No primeiro, Philadelphia Eagles enfrentaram o Green Bay Packers diante de 47.236 torcedores. No segundo, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs atraíram ainda mais público: 47.627 pessoas. O gramado, adaptado para o evento, passou por reformas antes do retorno do futebol.

O futebol americano, primo do rugby, é um esporte de estratégia e força física. A partida é dividida em quatro tempos de 15 minutos, mas devido às pausas frequentes, a duração total do jogo geralmente ultrapassa as três horas.

Cada equipe conta com 46 jogadores, mas apenas 11 de cada time estão em campo simultaneamente. As equipes se alternam entre ataque e defesa, dependendo da posse de bola.

Vôlei

O Maracanã recebeu em 1983 um amistoso histórico entre Brasil e União Soviética, com impressionantes 95.883 espectadores. Em 2016, Brasil e Portugal se enfrentaram em dois estádios de futebol: a Arena da Baixada (atual Ligga Arena), com 33.730 presentes, e o Mané Garrincha, com 34.666.

Monster Jam

Em 2017 e 2018, a Neo Química Arena também sediou o Monster Jam, evento que reúne caminhões gigantes em acrobacias sobre pistas de terra. Em ambas as edições, mais de 30 mil ingressos foram vendidos.

Rugby

O Morumbis, estádio do São Paulo, recebeu em 2018 uma partida entre Brasil e Nova Zelândia com mais de 34.500 torcedores. Já o Allianz Parque, casa do Palmeiras, também foi palco de jogos importantes da modalidade em 2016.

O rugby é um jogo em que uma bola oval é conduzida pelos pés ou pelas mãos dos jogadores até a linha de fundo do campo, onde há uma trave semelhante a um H.

O objetivo do jogo é levar a bola até a linha de gol do rival o máximo de vezes possível. Ganha a equipe que tiver mais pontos ao final de dois tempos de 40 minutos ou de 7 minutos, dependendo da modalidade.

