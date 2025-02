Tênis Tênis: Guga Kuerten vê João Fonseca no caminho para ser número 1

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Brasileiro tricampeão de Roland Garros se diz empolgado com o jovem de 18 anos. (Foto: Lionel Cironneau/AP Photo)

Tenista mais bem-sucedido do Brasil, Gustavo Kuerten não poupou elogios a João Fonseca. O catarinense disse que o carioca de 18 anos é “especial” e “fora da curva” e pode vir a ser número 1 do mundo. Ele afirmou que vibrou com a conquista do compatriota no ATP 250 de Buenos Aires, no domingo passado (16). “Na segunda-feira [17], eu estava tão animado que parecia que estava pronto para voltar para as quadras”, brincou o ex-tenista de 48 anos.

“Que emoção, que legal, que divertido! Fui para a minha fisioterapia e fiz um treino sensacional porque a conquista dele motiva muito. É inspirador. Precisa ter pretensão, continuar com esse ímpeto. O caminho já está montado para ser o número 1 do mundo. Está claro. Mas também terão armadilhas”, ponderou.

Guga disse que a equipe técnica de João está no caminho certo. “Eles precisam manter esse fluxo de trabalho porque está dando muito certo. Essas experiências agora, como foi entrar aqui no Rio Open com pretensões (são importantes para o crescimento dele). Até porque no ano passado ele jogou soltinho, né? Ninguém o conhecia. O potencial que o João apresenta nas quadras há mais de dois anos é fruto de um trabalho bem elaborado.”

“É um garoto que sai batendo na bola e começa a acertar tudo. Aconteceu comigo. Ele demonstrou uma capacidade de evolução extraordinária, se destaca entre os melhores do mundo. E por isso chama tanto a atenção. É algo maravilhoso ver todas as partidas dele em Buenos Aires. A parte física, mental, as emboscadas diversas que ele passou e vencer um torneio com esta idade é bonito, admirável. E, por ser nosso, tem um orgulho ainda maior.”

Fã argentino

Juan Martín Del Potro, que encerrou a carreira recentemente, também está de olho em João Fonseca. Para o ex-número 3 do mundo, o brasileiro vai virar símbolo do tênis sulamericano.

“Ele me parece espetacular. Atualmente, faz um grande jogo, com muito potencial. É incrível a velocidade de sua evolução. Em pouco tempo, ele vai superando barreiras e crescendo em seu jogo, fisicamente e também no ranking”, comentou o argentino, campeão do US Open de 2009, que está presente no Rio Open.

Porém, Del Potro pediu cuidado com a carreira do carioca. “Creio que ele precisa de boas pessoas ao seu redor para dar o devido suporte emocional. Acontece muito tanto na Argentina quanto aqui no Brasil. Um dia você é o melhor do mundo e em outro é o pior. Te amam ou te odeiam. E é muito importante aprender a conviver com isso.”

Para Del Potro, Fonseca tem tudo para ser a grande estrela do tênis sul-americano nos próximos anos. “Ele pode ser o próximo latinoamericano a ganhar um Grand Slam. Com Fonseca e os argentinos, o tênis sulamericano pode voltar a ter peso mundial”, previu. (Estadão Conteúdo)

