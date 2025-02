Porto Alegre Todas as piscinas públicas de Porto Alegre terão cadeiras anfíbias para pessoas com deficiência

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Atualmente, duas das piscinas públicas da Capital já disponibilizam as cadeiras anfíbias para os usuários. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A partir do final deste ano e início de 2026, todas as cinco piscinas públicas de Porto Alegre serão equipadas com cadeiras anfíbias, oferecendo acessibilidade e permitindo o banho de pessoas com deficiência nos espaços de lazer da cidade.

Esta ação foi viabilizada por meio de uma parceria firmada entre o secretário municipal de Esporte e Lazer, Julio Gonçalves, o professor Tovi, e a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders).

Atualmente, duas das piscinas públicas da Capital já disponibilizam as cadeiras anfíbias para os usuários:

* Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores), localizado na Zona Sul;

* Centro Esportivo da Vila Ingá (Cevi), na Zona Norte.

De acordo com a coordenadora de Paradesporto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), Liza Cenci, a instalação dos equipamentos não acarretará custos adicionais para a prefeitura.

Ela explica que as cadeiras anfíbias têm como objetivo garantir maior acessibilidade às pessoas com deficiência, promovendo a inclusão e permitindo que elas desfrutem dos momentos de lazer nas piscinas públicas da cidade.

“Acessibilidade é importante também nas piscinas e esses equipamentos contribuem em diversos ensinamentos motores e cognitivos”, avalia Liza.

Para utilizar as cadeiras, é necessário realizar um agendamento prévio. O procedimento pode ser feito pelo telefone (51) 3289-4868 ou pelo e-mail: paradesporto.smelj@portoalegre.rs.gov.br.

2025-02-22