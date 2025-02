Geral O Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro que mais recebeu turistas estrangeiros em janeiro

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Ao todo, 518.557 turistas entraram no Brasil por solo gaúcho. (Foto: Freepik)

O Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro que mais recebeu turistas estrangeiros em janeiro de 2025, segundo dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal. A proximidade com a Argentina fez do RS a localidade com o maior fluxo de chegadas internacionais. Ao todo, 518.557 turistas entraram no Brasil por solo gaúcho. O Paraná recebeu 206.861 visitantes vindos de outros países, enquanto Santa Catarina registrou 198.720 turistas de fora do País.

Os três Estados da Região Sul foram responsáveis por receber 924.138 visitantes internacionais, o que representa 62% do total de turistas que chegaram ao Brasil em janeiro de 2025.

Em números absolutos, depois do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, com 240.151 visitantes, e São Paulo, com 219.787, foram os estados que receberam mais turistas internacionais.

Ao todo, 1.483.669 turistas internacionais desembarcaram em solo brasileiro no mês passado. É o melhor primeiro mês do ano desde 1970, início da série histórica. Os dados levantados representam um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2024, quando tivemos um registro de 956.737 visitantes vindos de outros países.

O volume registrado em janeiro deste ano também superou o recorde anterior, que pertencia ao primeiro mês de 2017, quando o Brasil recebeu 1.107.628 turistas internacionais. O crescimento representa um avanço de 34%, consolidando janeiro de 2025 como o mais movimentado para o turismo internacional.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatiza que é um excelente ponto de largada para que o Brasil supere os números excepcionais de 2024. “O Brasil se destaca como um dos principais destinos turísticos da América do Sul! Iniciamos o ano de forma excepcional, resultado dos esforços do governo do presidente Lula e também do setor para promover nosso país no exterior, melhorar a infraestrutura turística e facilitar o acesso dos viajantes. Seguimos trabalhando para que essa tendência continue impulsionando a economia e gerando novas oportunidades para os brasileiros”, afirmou o ministro.

A Argentina se destacou como o principal país emissor de turistas para o Brasil. O número de visitantes do país vizinho praticamente dobrou em relação a janeiro de 2024. No primeiro mês do ano passado, 452.136 argentinos visitaram o Brasil, enquanto, em 2025, esse número saltou para 870.318.

A presença dos chilenos também representa um aumento expressivo. Em janeiro de 2025, 103.620 turistas do Chile estiveram no Brasil, um crescimento de 34% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

“Nenhum país no mundo teve um crescimento nessa dimensão na chegada de turistas. São 55% a mais que no ano passado, que já havia sido recorde. O governo Lula, através da Embratur, unindo esforços do setor privado, Ministério do Turismo, estados e municípios, está ajudando a transformar o potencial turístico que sempre tivemos em realidade. A grande diferença agora é que colocamos o turismo internacional como prioridade para o desenvolvimento do país, viabilizando uma ampliação da conectividade aérea que também é recorde”, destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo

O recorde já no início do ano representa um passo importante para que o Brasil atinja as metas do Plano Nacional de Turismo (PNT), cujo foco é consolidar o país como o principal destino turístico da América do Sul, alcançando 8,1 milhões de turistas internacionais por ano e gerando mais de US$ 8,1 bilhões em receitas até 2027.

A maioria dos turistas que vieram ao Brasil optou pela via terrestre para entrar no país. Das 1.483.669 chegadas registradas, 802.611 turistas (representando 54% do total) entraram por essa via. O transporte aéreo ficou em segundo lugar, com 608.163 entradas (41%), enquanto as chegadas por vias marítimas e fluviais somaram 72.895 (5%).

