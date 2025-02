Inter Fora de casa, Inter vence o Caxias por 2 a 0 em jogo de ida pelas semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Com a vantagem, o Colorado pode perder até por um gol de diferença que se classifica para a grande final da competição regional. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em duelo de ida válido pelas semifinais do Campeonato Gaúcho e disputado na tarde desse sábado (22) na Serra, o Inter venceu o Caxias por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Vitinho. Com a vantagem, o Colorado pode perder o jogo de volta até por um gol de diferença que se classifica para as finais da competição regional. O próximo confronto entre as equipes será no sábado (1°), às 21h30min, no estádio Beira-Rio.

No duelo de volta, o Grená precisa vencer por três gols de diferença para chegar à final. Em caso de uma vitória do Caxias por dois gols de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Quem passar, enfrentará na decisão o vencedor do confronto entre Grêmio e Juventude.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Inter dominou as ações desde o início da partida. Apesar dos desfalques (Alan Patrick, Wesley e Borré), nos primeiros 25 minutos, o Colorado teve total controle da posse de bola e criou as melhores chances de gol.

O Caxias até tentou equilibrar o jogo na segunda metade do primeiro tempo, mas não conseguiu pressionar de forma consistente. No melhor momento do Caxias no jogo, o Grená aproveitou a linha alta do Inter e marcou com Richard aos 35 minutos, mas logo o impedimento foi assinalado. O atacante do Caxias recebeu livre e deslocou Anthoni, mas estava bem adiantado.

A partida foi marcada por um ritmo um tanto moroso, com ambas as equipes dificultando a criação de jogadas ofensivas em boa parte da etapa inicial. Na volta do intervalo, o técnico Roger Machado fez ajustes táticos cruciais, reorganizando o time e aumentando a intensidade do Inter. O time voltou mais agressivo, com uma postura mais vertical e buscando mais presença no campo ofensivo. A mudança foi evidente, e logo a superioridade do Colorado começou a se refletir no placar.

Aos 21 minutos do segundo tempo, o Inter finalmente abriu o placar. Vitinho recebeu um cruzamento preciso de Aguirre na área e, com muita categoria, colocou a bola no canto direito do goleiro adversário, fazendo 1 a 0. A jogada teve um toque de classe do atacante, que mais uma vez mostrou sua habilidade em momentos decisivos.

Seis minutos depois, o Caxias tentou reagir, mas foi o Internacional quem ampliou a vantagem. Aos 27 minutos, Vitinho novamente se destacou. Em uma troca de passes rápida, Bruno Henrique deu um passe milimétrico para o atacante, que, com grande tranquilidade, finalizou com precisão para marcar o segundo gol da partida.

Com dois gols de desvantagem, o Caxias passou a se lançar ao ataque e inverteu o cenário, com o Colorado passando a se defender e tentar as saídas mais rápidas. Seguro, o Inter assegurou a vitória e encaminhou a classificação com relativa tranquilidade.

Ficha técnica

– Caxias (0): Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Mantuan (Paulinho Souza), Nicholas, Tomas Bastos e Calyson (Iago); Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

– Internacional (2): Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Lucca), Carbonero (Ramon) e Wanderson (Gustavo Prado); Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves de Lima, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Michael Stanislau. Quarto Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos. VAR: Anderson da Silveira Farias.

