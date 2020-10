Magazine “Tensão sexual” entre Brad Pitt e Jennifer Aniston em live deixa fãs eufóricos

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Brad Pitt e Jennifer Aniston foram casados até 2005, quando se divorciaram Foto: Reprodução/YouTube Brad Pitt e Jennifer Aniston foram casados até 2005, quando se divorciaram. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Brad Pitt e Jennifer Aniston foram casados até 2005, quando se divorciaram. Os dois eram tão queridos quanto Brad e Angelina foram, e quando o casamento terminou, muitos fãs do ator e de Jennifer torceram para que eles reatassem. Isso não aconteceu, já que Brad arranjou uma namorada de 27 anos, mas definitivamente ainda rola um certo sentimento entre o ex-casal.

Durante uma live do talk show “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, Brad Pitt, Jennifer Aniston e Matthew McConaughey fizeram uma releitura do roteiro de “Picardias Estudantis”.

Acontece que depois da transmissão, um dos assuntos mais comentados no Twitter era a “tensão sexual” entre Aniston e Pitt. Matthew até comentou sobre na rede social.

“Se eu consegui sentir o calor através da tela? Era tão palpável, tão palpável. Eu percebi isso depois. Isso porque muitas notícias eram sobre isso… sobre eles. Na verdade, não percebi nada na tela. Mas foi um bom tópico no dia seguinte”, disse o ator.

