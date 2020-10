Magazine Becky G sobre planos pós-pandemia: “Dominar o mundo”

31 de outubro de 2020

Cantora bateu papo sobre novos projetos, planos para o futuro e relação com seus fãs brasileiros: "Me conhecem mais do que eu"

Apesar da pandemia do novo coronavírus, Becky G está trabalhando e fazendo planos que não cabem apenas na sala de casa. A cantora de 23 anos, nascida na Califórnia, mas neta de mexicanos e com forte conexão com suas origens latinas, lançou na quinta-feira (29) sua nova música de trabalho, No Drama, uma parceria com um dos grandes nomes da música latina atual, Ozuna.

Em pouco mais de sete anos de carreira, Becky coleciona colaborações com nomes como Maluma, Pitbull, Natti Natasha, j-hope, do grupo BTS, e Anitta, com quem trabalhou na faixa Banana, e de quem segue bem amiga, com direito a vários convites para passar um tempo na casa da brasileira.

Pouco antes do lançamento de No Drama, Becky bateu um papo com Quem sobre o lançamento, seus planos atuais e futuros e suas relações com as redes sociais e seus fãs brasileiros, que ela confessou “saberem mais de mim do que eu mesma”.

“Acho que faz parte do ser humano, às vezes, ficar triste com tudo o que está acontecendo no mundo, especialmente porque, de onde eu venho, foi muito afetado pela pandemia, mas tem muitos países que sofreram ainda mais, então tem esses momentos em que fico muito emocional. Mas tem outros em que fico também muito inspirada. Eu tenho muita sorte de poder continuar trabalhando de casa e poder passar esse tempo com a minha família, o que é ótimo porque passei os últimos dois anos indo e voltando de turnês. Finalmente, pude apenas estar em casa e fazer faxina, lavar minha roupa, minha louça, cozinhar comida de verdade, estar com o meu namorado, meus pais, meus irmãos.”

