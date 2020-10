Celebridades “Nem aí para o que falam”, diz Gretchen sobre críticas à tatuagem do marido

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Cantora amou o resultado, mas muitos seguidores criticaram o gesto do marido da artista

Gretchen se casou há pouco tempo com Esdras Souza. O marido, profundamente apaixonado pela cantora, resolveu demonstrar o afeto em forma de tatuagem, e deixou o rosto da mulher de forma permanente na pele. Ela amou o resultado, mas muitos seguidores criticaram o gesto de Esdras.

Para rebater os haters, a Rainha do Bumbum compartilhou uma foto da tatuagem com uma legenda forte. “Estou nem aí para o que falam de nós, amor @esdrasdesouza. Estou nem aí do que pensam sobre nosso relacionamento. Nem aí para os que não acreditam em nós. O que importa, para mim, é a vida que vivemos juntos. Feliz bodas de beijinho. Você é um gato mesmo. Está ficando mais ainda. E se depender de mim vai estar sempre lindo. E que se exploda a opinião alheia. Rumo à felicidade”, escreveu.

