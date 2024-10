Política “Tentaram me crucificar por causa das enchentes”, discursa Sebastião Melo após vitória nas urnas

27 de outubro de 2024

Candidatos se cumprimentaram durante a votação deste domingo. (Foto: Reprodução)

A apuração dos votos do segundo turno para a prefeitura de Porto Alegre se aproximava do fim, no início da noite desse domingo (27), quando o prefeito Sebastião Melo (MDB) comemorou sua reeleição por ampla margem sobre Maria do Rosário (PT). “Tentaram me crucificar por causa das enchentes, mas o povo julgou meus quatro anos de governo”, salientou em discurso a aliados e apoiadores. A adversária, por sua vez, disse que a derrota será avaliada e prometeu “fiscalização” nos próximos quatro anos.

O trecho inicial da manifestação foi marcado por uma série de agradecimentos, em uma lista que abrangeu desde o mentor político Pedro Simon no final da década de 1970 até a própria adversária petista e concorrentes que disputaram o primeiro turno, em 6 de outubro.

Posicionado no alto de um caminhão de som e vestido com chapéu de palha (um dos emblemas de sua divulgação), Melo também distribuiu réplicas de chinelos-de-dedo. Trata-se de uma ironia à expressão pejorativa “chinelão”, da qual foi alvo por parte de opositores.

Outro tema abordado foi a decisão de pautar a campanha pela realidade da capital gaúcha, em vez de seguir conselhos no sentido de uma abordagem nacional. Sob aplausos de uma pequena multidão reunida em frente ao diretório estadual do MDB, na avenida Pernambuco, Zona Norte da capital gaúcha, ele mencionou:

“Acertamos muito ao municipalizar [a estratégia de comunicação], pois é o que deveria ser feito. Afinal, concorríamos a mais quatro anos de prefeitura, e não ao governo do Estado ou Presidência da República”.

O emedebista – que terá como vice a bolsonarista Betina Worm (PL), uma veterinária ligada ao Exército e estreante em política – também voltou a prometer uma gestão plural: “Governarei para todos os porto-alegrenses, tendo votado ou não em mim”.

Ele finalizou: “Somos o projeto de prosperidade e o povo escolheu de novo esse governo que vem promovendo transformações sociais, econômicas, urbanísticas nesta cidade”.

Maria do Rosário

A candidata derrotada do PT, por sua vez, dirigiu-se a seguidores no comitê do partido no bairro Cidade Baixa. Em pronunciamento após a confirmação do resultado, ela agradeceu pelos votos recebidos e ao apoio das legendas parceiras. Sublinhou, ainda, que a bancada de vereadores eleitos pela coligação fiscalizará a segunda gestão de Melo, como oposição.

Maria do Rosário já havia telefonado a Sebastião Melo para desejar parabéns e dizer “estaremos à disposição para o que a cidade precisar”. Prestes a retomar seu mandato de deputada federal, ela também defendeu a necessidade de que as forças populares de esquerda se dediquem a analisar o revés eleitoral como “um desafio a ser compreendido”.

A fala prosseguiu com um breve questionamento sobre os altos índices de ausência e votos brancos ou nulos na eleição deste ano: “Estamos vendo a abstenção crescer na mesma proporção em que aqueles que cumprem mandato não conseguem se conectar com o eleitorado”.

(Marcello Campos)

