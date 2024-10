Política Dezesseis prefeitos de capitais são reeleitos

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Adiló venceu em Caxias do Sul com 51,38% dos votos válidos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dos 20 prefeitos de capitais que tentaram a reeleição, 16 conseguiram um novo mandato nas eleições municipais de 2024. Desses, 10 conquistaram o cargo no primeiro turno e 6, no segundo turno, realizado nesse domingo (27). Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 3.038 prefeitos em todo o Brasil tentaram reeleição neste ano, cerca de 80% (2.459) conseguiram se reeleger.

Veja abaixo os prefeitos de capitais que conseguiram se reeleger:

Eduardo Paes (PSD) foi reeleito no Rio de Janeiro;

Eduardo Braide (PSD), em São Luís;

Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória;

João Campos (PSB), em Recife;

Bruno Reis (União), em Salvador;

Dr Furlan (MDB), em Macapá;

JHC (PL), em Maceió;

Tião Bocalom (PL), em Rio Branco;

Arthur Henrique (MDB), em Boa Vista

Topázio (PSD), em Florianópolis;

Ricardo Nunes (MDB), em São Paulo;

Adriane Lopes (PP), em Campo Grande;

David Almeida (Avante), em Manaus;

Sebastião Melo (MDB), em Porto Alegre;

Fuad Noman (PSD), em Belo Horizonte; e

Cícero Lucena (PP), em João Pessoa.

Na eleição municipal de 2020, 13 candidatos tinham disputado a reeleição e 10 se saíram vitoriosos.

Outros quatro prefeitos de capitais que tentaram se reeleger perderam a disputa já no 1º turno de 2024, segundo dados do TSE. O mandato deles se encerra neste ano.

Veja abaixo quem não foi reeleito:

Edmilson Rodrigues (PSOL) não foi reeleito em Belém;

José Sarto (PDT), em Fortaleza;

Dr. Pessoa (PRD), em Teresina; e

Rogério (Solidariedade), em Goiânia.

Na última eleição municipal, de 2020, um prefeito de capital foi derrotado no 1º turno e dois foram derrotados no segundo turno.

Pelo Brasil

Segundo os dados do TSE, 3.038 prefeitos em todo o Brasil tentaram reeleição neste ano. Desses, 2.446 conquistaram novamente o cargo no primeiro turno e ficarão no poder até 2028, enquanto 548 não ganham a disputa.

Dos 16 que foram para o segundo turno, 13 conseguiram se reeleger e três perderam a disputa.

Canoas (RS) – Jairo Jorge (PSD) – Não foi reeleito

Diadema – Filippi (PT) – Não foi reeleito

Taboão Da Serra (SP) – Aprigio (Podemos) – Não foi reeleito

Manaus (AM) – David Almeida (Avante) – Foi reeleito

Belo Horizonte (MG) – Fuad Noman (PSD) – Foi reeleito

Uberaba (MG) – Elisa Araújo (PSD) – Foi reeleito

Campo Grande (MS) – Adriane Lopes (PP) – Foi reeleito

Campina Grande (MS) – Bruno Cunha Lima (União) – Foi reeleito

João Pessoa (PB) – Cicero Lucena (PP) – Foi reeleito

Ponta Grossa(PR) – Elizabeth Schmidt (União) – Foi reeleito

Caxias Do Sul (RS) – Adiló (PSDB) – Foi reeleito

Porto Alegre (RS) – Sebastião Melo (MDB) – Foi reeleito

Franca (SP) – Alexandre Ferreira (MDB) – Foi reeleito

Mauá (SP) – Marcelo Oliveira (PT) – Foi reeleito

Santos (SP) – Rogério Santos (Republicanos) – Foi reeleito

São Paulo (SP) – Ricardo Nunes (MDB) – Foi reeleito

Há, ainda, 29 candidatos categorizados como “não informado”, no sistema do TSE. A nomenclatura é dada para prefeitos que tentaram reeleição, mas desistiram durante o processo eleitoral, tiveram a candidatura indeferida ou não foi reconhecida.

Entre os “não informados”, há três candidatos que estão como deferidos. O g1 entrou em contato com o TSE para entender os motivos de estarem definidos como “não informados”, mas não havia obtido retorno até a publicação desta reportagem. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/dezesseis-prefeitos-de-capitais-sao-reeleitos/

Dezesseis prefeitos de capitais são reeleitos

2024-10-27