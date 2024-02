Porto Alegre Tentativa de furto de fios provoca incêndio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O incêndio durou mais de cinco horas e deixou algumas residências sem luz no bairro Petrópolis Foto: Divulgação O incêndio durou mais de cinco horas e deixou algumas residências sem luz no bairro Petrópolis. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fios da rede elétrica pegaram fogo após uma tentativa de furto, na madrugada deste sábado (17), na rua Álvares Machado, esquina com a Protásio Alves, em Porto Alegre. Acionada por moradores da região por volta das 4h, a BM (Brigada Militar) prendeu um criminoso que foi flagrado tentando furtar os fios.

O incêndio, de pequenas proporções, durou mais de cinco horas e deixou algumas residências sem luz, provocando a queda de fios na via. Ninguém ficou ferido. A CEEE Equatorial foi chamada pelos moradores, que ficaram assustados com as chamas. Ninguém se feriu.

Segundo os moradores, uma equipe da companhia chegou no local por volta das 9h30min, mais de cinco horas e meia após o início do incêndio.

“Três chamados junto à Equatorial foram abertos, sendo dois na classificação de emergência. A Equatorial só chegou às 9h34min”, afirmou o analista de informática do Ministério Público Emerson Goelzer, que manifestou indignação com a demora no atendimento da ocorrência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/tentativa-de-furto-de-fios-provoca-incendio-em-porto-alegre/

Tentativa de furto de fios provoca incêndio em Porto Alegre

2024-02-17