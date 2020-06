Saúde Terapia com ventosas: saiba para que serve e por que as pessoas devem experimentar

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

A terapia de ventosas é usada para tratar a dor crônica – em especial dor nas costas e dores de cabeça. (Foto: Reprodução)

A terapia com ventosas é, definitivamente, uma tendência que se recusa a morrer. Anos depois do nadador Michael Phelps sair da piscina cheio de hematomas redondos pelo corpo, a técnica ainda segue firme e forte entre as celebridades. Mas, afinal, para que ela serve e por que as pessoas deveriam tentar?

Terapia com ventosas: o que é?

Ela é uma antiga terapia chinesa que se baseia na crença de que certos problemas de saúde podem ser causados por sangue estagnado e um fluxo de energia deficiente em seu corpo.

Para melhorar ou prevenir esses problemas de saúde, os praticantes da técnica aplicam copinhos – normalmente de vidro ou silicone – sobre a pele para criar uma pressão que a suga para dentro, segundo explica o National Center for Complementary and Integrative Medicine.

A pressão que as ventosas criam atrai sangue para a área afetada, aumentando seu fluxo sanguíneo em geral, de acordo com os princípios desta terapia. Esse aumento do fluxo sanguíneo pode aliviar a tensão muscular, melhorar a circulação e reduzir a inflamação.

Para que a terapia de ventosas é usada?

Geralmente, a terapia de ventosas é usada para tratar a dor crônica – em especial dor nas costas e dores de cabeça. Ela serve para aliviar a dor musculoesquelética, que muitas vezes é uma manifestação física do estresse crônico.

Frequentemente esse estresse crônico se manifesta em como você se comporta. Tensionamos mais nossos músculos quando estamos estressados, especialmente quando estamos debruçados sobre nossos computadores e nossos telefones. Essa tensão muscular pode resultar em dor física, que é o que a ventosa ajuda a reduzir.

Quando as pessoas sofrem de dor física, isso significa que a inflamação aumentou localmente na área atingida. Colocar as ventosas, então, melhora a circulação sanguínea no local afetado, atraindo células imunológicas que aumentam o processo de reparo e recuperação e consequentemente diminuem o inchaço.

Embora existam estudos que afirmam que a terapia de ventosas pode ajudar a reduzir a dor crônica, como um estudo publicado em 2016 na revista Evidence Based Complementary Alternative Medicine, os resultados ainda são inconclusivos.

A conclusão desse estudo em particular, assim como muitos outros sobre o tema, também pode ser devido ao efeito placebo (ou seja, simplesmente acreditar que algo está funcionando).

As ventosas podem reduzir o estresse?

Elas podem ser úteis no tratamento de manifestações mais físicas do estresse. Mas, como todos sabemos, os sintomas físicos são apenas parte da história.

É por isso que a ventosa funciona melhor quando associada à acupuntura para ajudar o lado mental do estresse. A acupuntura libera endorfinas, e pode ser mais capaz de ajudar a controlar a causa do estresse mental e da ansiedade de uma forma mais holística.

Devo tentar colocar ou não?

Resumindo: provavelmente a terapia não te causará nenhum dano. Pelo contrário. Ela pode ajudar a se livrar daquela dor nas costas que está te incomodando há semanas, então vá em frente e experimente.

Algo que você precisa ter em mente é que os copinhos vão deixar hematomas grandes na sua pele. Eles podem durar de alguns dias a duas semanas. Portanto, se isso não é algo que você quer evitar, é melhor não fazer.

Também é bom evitar a terapia com ventosas se você está tomando anticoagulantes, tiver problemas com sangramento ou coagulação ou se tiver uma ferida aberta. Também vale para quem tem pele muito sensível ou fina.

Se essas restrições não se aplicarem a você e você quiser experimentar, é importante encontrar um bom profissional.

