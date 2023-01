Política Terceira fase da Operação Lesa Pátria é realizada para prender extremistas em cinco Estados e no Distrito Federal

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Os agentes cumpriram 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. (Foto: PF/Divulgação)

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), a terceira fase da Operação Lesa Pátria para prender pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos extremistas ocorridos em Brasília no dia 8 deste mês.

Os agentes cumpriram 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal.

Os crimes investigados pela PF são: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou sobre a nova fase da Operação Lesa Pátria nas redes sociais. “Estão sendo cumpridos, pela Polícia Federal, mais 11 mandados de prisões preventivas e 27 de busca e apreensão contra golpistas e terroristas. A autoridade da lei é maior do que os extremistas”.

No dia 8 deste mês, manifestantes radicais invadiram e depredaram as sedes do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

