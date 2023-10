Mundo Terceiro avião da Força Aérea Brasileira decola para resgatar brasileiros em Israel

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

A aeronave deve sair de Tel Aviv, em Israel, às 12h desta quinta-feira. (Foto: Divulgação/FAB)

O terceiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou para resgatar brasileiros que estão em Israel e desejam ser repatriados após os combates contra o Hamas na região. A aeronave, modelo KC-390 tem capacidade para 60 passageiros e deve sair de Tel Aviv, em Israel, às 12h desta quinta-feira (12) e está programada para pousar no aeroporto de Guarulhos (SP) às 11h de sexta-feira (13).

A primeira aeronave da FAB chegou a Tel Aviv às 9h41 desta terça-feira (10). O avião é um KC-30, com capacidade para 230 passageiros, devendo pousar no Brasil às 4h (horário de Brasília) desta quarta-feira (11) trazendo ao País 211 brasileiros.

A segunda aeronave KC-30 decolou de Brasília na segunda-feira (9) às 16h20 (horário de Brasília) – levando também cinco médicos, dois enfermeiros e um psicólogo – para auxiliar no resgate, em ação batizada de Operação Voltando em Paz.

Os candidatos à repatriação devem seguir critérios de prioridade. Em um primeiro momento, residentes no Brasil sem passagem aérea serão priorizados. Desde o início do conflito, o Itamaraty disponibilizou um formulário online para o cadastramento de pessoas interessadas no resgate pela FAB.

Cerca de 2.200 pessoas haviam sinalizado que queriam deixar o país do Oriente Médio, a maioria das quais turistas, hospedadas em Tel Aviv e Jerusalém, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Fontes do governo afirmam que, nesse número, há 25 brasileiros que estão em Gaza. Como as fronteiras estão fechadas, o governo brasileiro está em contato com a embaixada no Cairo, capital do Egito, para tentar a retirada dessas pessoas pelo país.

O ministério recomendou que todos que possuam passagens aéreas ou que possam comprá-las embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, o maior aeroporto internacional de Israel, para liberarem assentos nas aeronaves da FAB.

Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina, segundo estimativas do Itamaraty, sendo que a maioria está fora da área de conflito.

Os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), conta com Whatsapp, e permanecem em funcionamento para atender brasileiros em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

Veja abaixo os dados de cada voo previsto, por data:

Terça-feira (10): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa à 4h de quarta-feira (11) em Brasília.

Quarta-feira (11): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Quinta-feira (12): avião KC-390, com até 60 passageiros. Faz paradas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e no Recife, e depois desembarca às 11h de sexta (13) em Guarulhos (SP).

Sexta-feira (13): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Sábado (14): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

