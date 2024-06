Inter Terceiro cartão amarelo tira Mercado do confronto contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Sem Mercado, o técnico Eduardo Coudet deverá escolher um novo zagueiro para substituir o argentino Foto: Ricardo Duarte/Internacional Sem Mercado, o técnico Eduardo Coudet deverá escolher um novo zagueiro para substituir o argentino (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo após vencer o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal, no último sábado (1), o Inter encara mais um problema no Brasileirão. O zagueiro Gabriel Mercado levou seu terceiro cartão amarelo e desfalcará o Colorado em duelo contra o São Paulo, marcado para o dia 13 de junho, em Criciúma (SC).

Assim como o atacante Wesley, Mercado já tinha dois cartões. Após reclamar com o árbitro sobre a entrada dura de Ramon, do Cuiabá, em Rafael Borré, o zagueiro colorado foi punido com o terceiro cartão amarelo. Sem Mercado no próximo jogo do Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet deverá escolher um novo zagueiro entre Robert Renan, Igor Gomes e Fernando.

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Inter chegou a 10 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 7ª posição na tabela de classificação. Nesta segunda-feira (3), o elenco colorado viaja para a Bolívia a fim de enfrentar o Real Tomayapo amanhã (4), às 21h30min, em Tarija, pela Sul-Americana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/terceiro-cartao-amarelo-rira-mercado-do-confronto-contra-sao-paulo/

Terceiro cartão amarelo tira Mercado do confronto contra o São Paulo

2024-06-03