Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

O prazo foi confirmado pelo ministro de Apoio à Reconstrução, Paulo Pimenta, e pela CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal.

Em vistoria realizada nessa segunda-feira (3), a Fraport apresentou um novo prazo para a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A previsão é que o terminal volte a operar a partir da segunda quinzena de dezembro. A informação foi confirmada pelo ministro de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, e pela CEO da companhia no Brasil, Andreea Pal.

A Fraport explicou que só foi possível iniciar os trabalhos com maquinário pesado após o nível da água baixar. Além disso, o processo interno de limpeza junto aos lojistas já está em andamento. De acordo com Pal, um período mais preciso para a reabertura será definido após a conclusão de uma análise da pista, prevista para julho.

A vistoria contou com a presença do secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, do diretor-presidente da Agência Nacional da Aviação Civil, Tiago Sousa Pereira, do presidente da Frente Parlamentar da Aviação, deputado estadual Frederico Antunes, e de representantes do Tribunal de Contas da União e da Agência Nacional dos Transportes Terrestres.

Limpeza

Com a diminuição da água acumulada no sítio aeroportuário, foi iniciado nesta segunda o processo de limpeza da pista de pousos e decolagens. A ação consiste em uma ampla varredura em toda a extensão das pistas, taxiways e pátios de aeronaves para a retirada de entulhos e detritos.

Em paralelo, foram iniciados os testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, desde a compactação até a pavimentação, para que tecnicamente seja possível afirmar os impactos causados pelo acúmulo de água durante as últimas semanas. Esse período de testes tem previsão de durar aproximadamente 45 dias, dependendo das condições climáticas. Estima-se que no início de julho seja possível detalhar as necessidades de intervenções na pista.

Em relação aos equipamentos afetados com a enchente, “ainda não é possível detalhar o valor total dos danos e quais equipamentos precisarão ser substituídos ou reparados”. Desde que as águas começaram a baixar, “a Fraport Brasil está em contato permanente com as seguradoras para avaliação do cenário, recebendo vistorias recorrentes e realizando o inventário de todos os itens que foram impactados”.

2024-06-03