Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

O presidente do TSE também pediu aos eleitores que voltem para casa depois de votar Foto: Rosinei Coutinho/STF O presidente do TSE também pediu aos eleitores que voltem para casa depois de votar. (Foto: Rosinei Coutinho/STF) Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse neste domingo (02), que a primeira hora de votação correu com “tranquilidade e segurança” em todo o País.

Moraes chegou por volta das 9h para votar na zona eleitoral 118 do colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, na Zona Oeste de São Paulo, onde vota há anos com a família.

“Nós já estamos há uma hora das eleições, com tranquilidade, com segurança. Os eleitores já estão se dirigindo, tanto no Brasil quanto no exterior, desde o início da madrugada, na Nova Zelândia, agora Lisboa, Paris, e aqui no Brasil. Tudo correndo com absoluta tranquilidade”, disse na saída ao ser abordado pela imprensa.

O presidente do TSE também pediu aos eleitores que voltem para casa depois de votar. A Justiça Eleitoral está atenta a possíveis casos de violência política. “Nós temos certeza que no final do dia teremos já os resultados com tranquilidade. Eu peço ao eleitor que compareça, vote e volte para casa, vá almoçar, depois à tarde aproveite o domingo”, pediu.

Moraes chegou acompanhado por dois carros da equipe que faz sua segurança. O ministro tem em esquema de escolta próprio desde que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele foi de casa até a zona eleitoral e saiu direto para o aeroporto, de onde segue em voo da FAB (Força Aérea Brasileira) até Brasília.

