Rio Grande do Sul Cinco pessoas morrem em acidente na BR-285, em Santa Bárbara do Sul

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal ocorreu por volta das 7h50min neste domingo Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cinco pessoas morreram em um grave acidente no km 386 da BR-285, em Santa Bárbara do Sul. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão frontal ocorreu por volta das 7h50min neste domingo (02).

O acidente envolveu um veículo Clio de Caxias do Sul e um Jeep Renegade de Santa Bárbara do Sul. Os cinco ocupantes do carro morreram na hora. O motorista do Jeep teve alguns ferimentos. A pista está liberada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul