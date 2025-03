Porto Alegre Termina a primeira noite de desfiles do carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Imperadores do Samba no Carnaval 2025 trouxe os Encantados, seres que representam a rica diversidade cultural brasileira Foto: Cesar Lopes/PMPA O desfile da Imperadores do Samba no Carnaval 2025 trouxe os Encantados, seres que representam a rica diversidade cultural brasileira, das culturas indígenas, afro-brasileiras e nordestinas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fidalgos & Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI, escolas da Série Ouro, fecharam a primeira noite de desfiles do Carnaval 2025 de Porto Alegre, no Complexo Cultural do Porto Seco.

A última agremiação a passar pela avenida terminou a apresentação já na manhã deste sábado (15). A partir das 20h, se inicia a segunda e última noite de desfiles. A apuração da campeã será na segunda-feira (17), a partir das 14h30min.

Desde o início da noite de sexta-feira (14), o público lotou as arquibancadas, gratuitas pelo terceiro ano consecutivo. O Bloco da Saúde, com agentes do SUS da Capital, desfilou logo após o encerramento do Grupo Prata, trazendo dicas e cuidados para manter a qualidade de vida.

À 0h45 de sábado, a Fidalgos & Aristocratas entrou na passarela com o enredo sobre a história do rádio no Brasil, destacando seu impacto na cultura, na política e na comunicação.

Na sequência, a Acadêmicos de Gravataí trouxe o Nordeste para o Porto Seco, com um enredo sobre a alegria do nordestino e sua resiliência frente às dificuldades, focando ainda na riqueza cultura, fé e tradições da região.

A Copacabana veio em seguida e buscou no passado recente a inspiração para o desfile deste ano. A escola reeditou o enredo de 2001, sucesso com o tema Escrava Teodora: A Sábia Que Sabia Mais Do Que os Sábios Sabiam.

A Imperadores do Samba veio a seguir, quando já passava das 4h. O desfile apresentou os Encantados, seres míticos que representam a rica diversidade cultural brasileira, das culturas indígenas, afro-brasileiras e nordestinas.

Coube à União da Vila do IAPI finalizar as apresentações do grupo Ouro, já depois das 6h. A escola fundada em 1961 homenageou a Império Serrano, um dos destaques do Carnaval do Rio de Janeiro. O desfile relembrou ainda a enchente de maio de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/termina-a-primeira-noite-de-desfiles-do-carnaval-de-porto-alegre/

Termina a primeira noite de desfiles do carnaval de Porto Alegre

2025-03-15