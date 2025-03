Rio Grande do Sul Defesa Civil recebe a Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Durante o encontro, foi apresentado um panorama do maior desastre meteorológico já registrado no RS Foto: Camila dos Santos/Ascom Defesa Civil Foto: Camila dos Santos/Ascom Defesa Civil

Na sexta-feira (14), na sede da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o subchefe coronel Santiago Soares Dias de Castro recebeu a Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais da Câmara do Deputados, representando o coordenador estadual, coronel Luciano Chaves Boeira.

Durante o encontro, o coronel Dias de Castro apresentou um panorama do maior desastre meteorológico já registrado no Estado, ocorrido entre abril e maio de 2024. Ele também detalhou as ações adotadas pelo governo Estadual para aprimorar a gestão de riscos e desastres.

Além disso, foram apresentados os investimentos estaduais na resposta a desastres, como o programa Fundo a Fundo, que repassa recursos financeiros diretamente aos municípios para suporte às ações de resposta e restabelecimento da Proteção e Defesa Civil.

Desde 2023, já foram destinados R$ 503,2 milhões, e o governo do Estado anunciou mais R$ 46,7 milhões para ações de resposta e enfrentamento aos efeitos da estiagem. Também foi destacado o apoio técnico prestado aos municípios na solicitação de recursos federais para ações de resposta e reconstrução.

O coronel Dias de Castro enfatizou a importância de garantir a eficácia das ações para melhor atender à população e às comunidades afetadas por eventos adversos. “A Defesa Civil do Rio Grande do Sul segue comprometida com o fortalecimento da gestão de riscos e desastres, buscando aprimorar suas estruturas e garantir uma resposta eficiente e ágil diante dos desafios climáticos”, finalizou.

2025-03-15