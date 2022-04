Economia Termina nesta sexta-feira a primeira fase para resgatar dinheiro esquecido nos bancos

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

O cronograma de pagamentos prevê liberação conforme a data de aniversário do cidadão ou data de abertura da empresa fica mantida Foto: Reprodução

Termina nesta sexta-feira (15), a primeira fase do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, com dinheiro esquecido nos bancos e instituições financeiras. O cronograma de pagamentos prevê liberação conforme a data de aniversário do cidadão ou data de abertura da empresa fica mantida, e que ainda não fizeram a retirada.

No sábado (16), será a última repescagem prevista da primeira fase. A retomada das consultas ao sistema só acontecerá no dia 02 de maio.

A partir de agora haverá um dia inteiro para ter acesso ao dinheiro. Até a etapa anterior, o acesso era apenas no horário específico em dia agendado pela autoridade monetária. Além disso, a partir de agora já será possível realizar o saque no momento da primeira consulta, sem ser preciso retornar em data previamente agendada.

Até o dia 05 de abril, 3,3 milhões de pessoas físicas e 15,8 mil empresas haviam solicitado o resgate de valores, o que somo R$ 295,3 milhões.

