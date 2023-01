Política Terroristas profanaram símbolos da democracia brasileira

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Para o ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, os seguidores do ex-presidente dessacralizaram a supremacia da Constituição brasileira

Indignado com os atos terroristas praticados em Brasília neste domingo (08) por bolsonaristas, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello afirmou que os invasores do prédio do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto profanaram os símbolos da democracia brasileira.

No entendimento do magistrado, que foi presidente do Supremo, os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e tratou de se desvincular dos atos terroristas, dessacralizaram a supremacia da Constituição brasileira.

“Os símbolos da República e do regime democrático foram gravemente profanados por delinquentes que, movidos por um sentimento desprezível e irracional de ódio e de intolerância, não hesitaram em dessacralizar, com atos criminosos e atentatórios à integridade do Estado de Direito, o sentido mais elevado da supremacia da Constituição e das leis que regem uma sociedade civilizada!”, escreveu o ministro aposentado.

