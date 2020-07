Rio Grande do Sul Tesouro anuncia nova parcela da folha de junho para segunda, dia 20

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

O Tesouro do Estado anunciou, nesta sexta-feira (17), que será possível pagar, na segunda-feira (20), nova parcela da folha de junho. O valor de R$ 2.250 estará disponível nas contas dos servidores que recebem acima de R$ 3 mil. Com o novo depósito, o governo do Estado paga a folha de junho para 81% dos vínculos (salários líquidos até R$ 5.250).

O próximo pagamento, previsto para 31 de julho, permanece, mas com novo valor. A parcela será de R$ 1.500, e o Tesouro integralizará a folha para quem recebe líquido até R$ 6.750 (87% dos vínculos). Com isso, a quitação total da folha de junho do Poder Executivo muda para 10 de agosto.

A revisão do calendário foi possível devido à arrecadação de julho na última semana ter apresentado melhora em relação ao projetado inicialmente.

