Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Droga estava escondida no tanque de combustível de um automóvel. Foto: Divulgação/PRF Droga estava escondida no tanque de combustível de um automóvel. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 34 quilos de maconha no final da manhã desta sexta-feira (17), na BR 386, em Lajeado. A ação aconteceu durante operação de enfrentamento ao crime realizada pela PRF.

Após receberem informações do setor de inteligência, os agentes federais abordaram o condutor de um automóvel Santana que seguia em direção à capital. Após vistoria minuciosa do veículo, os policiais encontraram a droga escondida dentro do tanque de combustível.

O condutor, de 27 anos, informou que vinha do Paraná e entregaria a maconha na região metropolitana. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a polícia judiciária local.

