Tesouro da Guerra Civil vai a leilão nos Estados Unidos: mais de 700 moedas de ouro foram encontradas enterradas em um milharal no Estado de Kentucky

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

O “Grande Tesouro do Kentucky”, como foi chamada a descoberta, foi encontrado em uma fazenda no início do ano. (Foto: Divulgação/Numismatic Guaranty Co.)

Um tesouro de mais de 700 moedas de ouro da época da Guerra Civil Americana, cunhadas no século 19, encontrado enterrado em um milharal no Estado de Kentucky, está à venda e se espera que consiga arrecadar milhões de dólares.

O “Grande Tesouro do Kentucky”, como foi chamada a descoberta, foi encontrado em uma fazenda no início do ano, de acordo com a Numismatic Guaranty Company, empresa que classificou as moedas.

A localização exata da descoberta e a identidade da pessoa que encontrou as moedas não foram reveladas. Em um vídeo publicado no GovMint.com, a empresa encarregada de vender o tesouro, aparece um homem desenterrando o tesouro. Em determinado momento, é possível ouvi-lo dizer: “Isto é a maior loucura da história”.

Segundo a empresa, as moedas datam de 1840 a 1863 e incluem moedas de ouro de US$ 1, de US$ 10 e de US$ 20. Entre elas, há 18 moedas “Liberty”, de ouro, de US$ 20, cunhadas em 1863, na Filadélfia. É um material considerado raro, segundo especialistas

Segundo o GovMint.com, cada uma as moedas poderia alcançar valores de seis dígitos entre os colecionadores. “Não se pode exagerar a importância dessa descoberta”, disse Jeff Garrett, comerciante que foi contatado pelo homem que encontrou o tesouro. “A impressionante cifra de mais de 700 moedas de ouro representa uma cápsula do tempo virtual da moeda da época da Guerra Civil”, disse Garrett, dono de uma galeria de colecionadores em Lexington, no Kentucky.

Ele conta que recebeu uma ligação de alguém que queria uma avaliação de uma “Double Eagle”, de 1863, uma moeda raríssima. “Eu concordei e combinamos de nos encontrar no meu escritório. Quando ele chegou, me mostrou outras 18 moedas. Uma já seria surpreendente, mas 18 são uma raridade. Imagine 700 outras moedas de ouro.”

O Kentucky adotou uma posição de neutralidade durante a Guerra Civil dos EUA, de 1861 a 1865, entre o sul escravista e o norte mais urbanizado, mas acabou sendo arrastado para o conflito, que consolidou o Estado americano e suas instituições. “O Grande Tesouro de Kentucky pode ter sido resultado desse conflito, com as moedas perdidas por mais de 150 anos”, disse a Numismatic Guaranty Company, que certificou a autenticidade do tesouro.

“É difícil colocar essa descoberta em contexto, porque há tão poucos casos de moedas dessa natureza com esse nível de raridade sendo encontrada nos EUA”, disse Andrew Salzberg, vice-presidente da Numismatic Guaranty Company. “A maioria das moedas são dólares de ouro, que por si só são peças realmente interessantes da história numismática.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias AFP.

