Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

O Tesouro do Estado lançou Carta de Serviços da Subsecretaria. O documento foi elaborado por diferentes áreas para informar e orientar os cidadãos acerca dos serviços públicos prestados pelo Tesouro.

Ao todo, o documento reúne 33 serviços voltados para diversos públicos como aqueles com vínculo profissional com órgãos e entidades governamentais, ativos, inativos e pensionistas; o próprio governo e demais poderes, além de toda a sociedade.

O lançamento ocorreu em live para os servidores, na quinta-feira (10). Na saudação inicial, o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, reconheceu o esforço das equipes para entregar resultados tão positivos em um ano de grandes dificuldades. “O Tesouro teve papel fundamental nisso, com o trabalho para a melhoria do fluxo de caixa, resultado orçamentário menos deficitário, lançamento de aplicativos e novos serviços como exemplo de esforço de proatividade e compromisso com o serviço público”, destacou.

O subsecretário do Tesouro do Estado, Bruno Jatene, explicou as etapas para a construção da Carta de Serviços. “Além da identificação dos públicos foi necessário identificar e compreender quais eram os processos que realizamos dentro da casa e que temos o domínio do serviço como um todo, ou somos responsáveis pelas principais atividades. A partir disso, foi necessário construir um visual atraente e funcional e estabelecer uma linguagem clara, com padronização das respostas, especialmente nos itens de pré-requisitos e prazos, tendo em vista que a natureza dos serviços é bem diversa e os públicos de destino também”, afirmou.

O subsecretário adjunto do Tesouro, Eduardo Lacher, detalhou os serviços oferecidos e as informações constantes no catálogo que está disponível no site do Tesouro do Estado. “O trabalho não termina aqui, mas sem dúvida já instituímos um grande passo para a aproximação do Tesouro com a sociedade gaúcha”, afirmou.

A Carta de Serviços cumpre à Lei Federal nº 13.460, de junho de 2017, regulamentada por decreto estadual de 12 de agosto de 2020 e faz parte do programa Descomplica RS.

