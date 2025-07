Porto Alegre Testagens de hepatite C estão sendo intensificadas em instituições de longa permanência de idosos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A ação integra o programa Teste e Trate e marca a campanha Julho Amarelo, de prevenção às hepatites virais Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Equipe da Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado as visitas a instituições de longa permanência de idosos em Porto Alegre para testagem da hepatite C. Sob o slogan Mais vida, Mais saúde, a iniciativa busca ampliar o diagnóstico e dar início ao tratamento.

A ação integra o programa Teste e Trate e marca a campanha Julho Amarelo, de prevenção às hepatites virais. Além dos testes para diagnóstico de hepatite C, são realizados exames de sífilis, hepatite B e HIV. O tratamento é disponibilizado a todos com resultado positivo para quaisquer infecções.

Conforme o hepatologista Eduardo Emerim, da Coordenação de Atenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Hepatites Virais e Tuberculose da SMS, a hepatite C aumenta o risco de diabetes, infarto, AVC, dores crônicas e artrites, que também estão associados ao envelhecimento.

Dessa forma, testar e tratar a hepatite C pode melhorar as outras condições de comorbidades. “Na atenção primária da Capital, 87% dos pacientes têm acima de 40 anos, de acordo com dados do Relatório de Gestão da SMS, grupo que está entre os prioritários para testagem”, afirma.

A testagem rápida está disponível de segunda a sexta-feira para toda a população nas unidades de saúde e nas unidades de Serviço de Atendimento Especializado. Entre o público prioritário estão pessoas acima de 40 anos, portadores de diabetes e pessoas que tiveram exposição a sangue e derivados, seja por transfusão de sangue antes de 1993, hemodiálise, uso de drogas ou procedimentos estéticos como piercing e tatuagem, pessoas privadas de liberdade, pessoas que vivem com HIV, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo, usuários de álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua.

Prevenção

Hepatite B: melhor forma de prevenção é a vacina, associada ao uso do preservativo e o não compartilhamento de objetos pessoais. A vacina está disponível nas unidades de saúde da Capital para todas as faixas etárias, sendo extremamente eficaz e segura.

Hepatite C: não existe vacina contra a hepatite C. Para evitar a infecção, é importante não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrado em contato com sangue. Outra forma de prevenção é a utilização de preservativos em todas as relações sexuais.

Julho amarelo

A campanha foi criada para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde referente a 2024, Porto Alegre apresenta a maior taxa de detecção de hepatite C entre as capitais, com 58,2 casos por 100 mil habitantes, muito superior à média nacional, que é de 9,1 casos por 100 mil habitantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/testagens-de-hepatite-c-estao-sendo-intensificadas-em-instituicoes-de-longa-permanencia-de-idosos-em-porto-alegre/

Testagens de hepatite C estão sendo intensificadas em instituições de longa permanência de idosos em Porto Alegre

2025-07-17