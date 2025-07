Inter Inter anuncia o seu segundo reforço para o restante da temporada

17 de julho de 2025

Richard chega para reforçar o meio campo do Inter

Na busca por um substituto para o volante Fernando, que sofreu uma lesão e não deve atuar novamente nesta temporada, o Internacional anunciou a contratação de Richard, de 31 anos, que tem contrato até o final de 2026.

O jogador passou por grandes clubes brasileiros, como Vasco da Gama e Cruzeiro, embora não tenha deixado boa impressão entre as torcidas dessas equipes. No Cruzeiro, inclusive, enfrentou problemas relacionados a apostas: em 2023, foi citado na investigação “Operação Penalidade Máxima II” e acabou afastado do clube.

As apurações, no entanto, não avançaram, e o atleta voltou a atuar normalmente, transferindo-se posteriormente para o Alanyaspor, da Turquia, onde jogou por duas temporadas.

No clube turco, Richard disputou 69 partidas, participou de seis gols e demonstrou regularidade em campo. A expectativa é de que chegue ao Internacional com status de titular, buscando manter a boa fase agora vestindo a camisa colorada. Apesar de ter contrato com o Alanyaspor até 2027, não foram divulgados nem o valor da negociação nem o tempo de contrato firmado com o Inter.

Além da chegada de Richard, o Internacional segue ativo no mercado e ampliou a proposta por Alan Rodríguez. O valor foi elevado de 3 milhões para 3,5 milhões de dólares — o que equivale a R$ 16,8 milhões e R$ 19,6 milhões, respectivamente, segundo o câmbio desta quinta-feira (17) — por 50% dos direitos econômicos do atleta.

A nova oferta teria agradado à direção do Argentinos Juniors. Rodríguez, que estava relacionado para a estreia no Torneio Clausura, no domingo (13), contra o Boca Juniors, foi retirado da concentração antes da partida. Informações indicam que as bases do contrato entre o Inter e o camisa 8 — capitão da equipe argentina — já estariam alinhadas.

