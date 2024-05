Geral Testamento de Olavo de Carvalho revela casas nos Estados Unidos e exclusão da filha de esquerda

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Astrólogo, escritor e "guru" de uma parcela considerável dos conservadores brasileiros, Olavo de Carvalho morreu em 2022. (Foto: Mauro Ventura/Divulgação)

Duas casas nos Estados Unidos, direitos autorais e uma série de beneficiários são algumas das revelações que mostram o testamento firmado no Estado da Virginia (EUA), em 2018, por Olavo de Carvalho (1947-2022), o astrólogo, escritor e “guru” de uma parcela considerável dos conservadores brasileiros, em especial os bolsonaristas.

Datado de 5 de fevereiro de 2018, portanto antes da eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República, Olavo firmou junto à Justiça do estado da Virginia a forma como estão separados os seus bens e direitos sobre as suas obras. A informação foi revelada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

“Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, residente na Cidade de North Dinwiddie, Condado de Dinwiddie, Estado da Virgínia, estando em pleno uso de minhas faculdades mentais, não agindo sob coação ou influência indevida, e compreendendo plenamente a natureza e a extensão de todos os meus bens e desta disposição dos mesmos, faço, publico e declaro este documento como meu Último Testamento e revogo qualquer outro testamento e codicilos anteriormente feitos por mim”, diz o início do documento em inglês.

Mulher e filhos

Para Roxane de Carvalho, última mulher de Olavo e com quem o escritor mantinha união estável há quase 20 anos, estão garantidos direitos sobre as duas residências adquiridas nos Estados Unidos – uma na cidade de Petersburg e outra na cidade de Noth Dinwiddie, ambas na Virginia. A ex-companheira também tem reservados 30% dos direitos autorais sobre as obras do conservador.

Já Leilah e Pedro Luiz de Carvalho, frutos da união com Roxane, garantiram fatias maiores se comparados aos demais irmãos – Olavo teve oito filhos no total. Além de percentuais sobre as residências, cada um tem 20% sobre os direitos autorais.

Os demais filhos são beneficiados com frações das possíveis receitais sobre as produções intelectuais de Olavo: Maria Inês (0,5%), Luiz (0,3%), Davi (0,3%), Tales (0,3%) e Percival (0,3%). Também sobrou 0,3% dos direitos autorais para Luiz Paulo de Carvalho, irmão do antigo bolsonarista.

A excluída

A única ausência entre os filhos é de Heloísa de Carvalho, irmã de Luiz, Tales e Davi. Desafeto do pai desde 2017, Heloísa ficou conhecida por ter posicionamento político contrário ao pai, chegando a ser filiada ao Partido dos Trabalhadores.

A relação entre os dois foi marcada por ataques mútuos, incluindo ações na Justiça. Em 2017, por exemplo, Olavo prestou uma queixa-crime contra Heloísa acusando-a de integrar uma organização criminosa apoiada por partidos de esquerda para destruir a sua reputação. O caso foi arquivado.

Inventariante

O testamento de Olavo consta na ação apresentada por Heloísa, em agosto de 2023, onde ela pede a abertura do inventário do pai, assim como requer o direito de ser inventariante de seus bens e produções intelectuais.

Em fevereiro, Roxane de Carvalho se manifestou pela primeira vez nos autos do processo. Além de apresentar o testamento alegadamente válido do ex-companheiro, ela requer que a Justiça brasileira de fim ao processo de abertura de inventário pela falta de bens registrados no Brasil. O caso aguarda decisão. As informações são do jornal O Globo.

