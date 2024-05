Porto Alegre Corredor humanitário ampliado de Porto Alegre tem fluxo de 42 mil veículos no primeiro dia

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Em 24 horas, o fluxo médio observado chegou a 1,7 mil veículos por hora. Foto: Julio Ferreira/PMPA

Cerca de 42 mil veículos transitaram pelo corredor humanitário ampliado, no Centro Histórico de Porto Alegre, no primeiro dia após a liberação do acesso lateral junto à Rodoviária. As informações são da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Desde o final da tarde da terça-feira (21), os motoristas têm uma rota ampliada para entrada e saída da cidade via Largo Vespasiano Júlio Veppo, o que possibilitou a abertura do Túnel da Conceição, no sentido Capital/Interior. Em 24 horas, o fluxo médio observado chegou a 1,7 mil veículos por hora.

“Tivemos um trânsito mais carregado na segunda-feira nas vias próximas do corredor humanitário. Entretanto, com a ampliação de duas para quatro faixas, já observamos um tráfego constante ao longo do dia, com o movimento um pouco mais acentuado nos horários de pico e, nesta quarta-feira, devido a bloqueio por manifestantes na Free-Way”, destacou o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto.

Desde que o corredor humanitário foi liberado, tornou-se uma importante alternativa para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade como oxigênio, água, alimentos e insumos para a saúde.

O uso é preferencial para veículos de emergência, mas pode ser utilizado por carros de passeio sem restrição de horário.

Os motoristas que vêm no sentido Bairro/Centro, pelo Túnel da Conceição, devem acessar o Largo Vespasiano Julio Veppo na contramão, junto à Rodoviária, e entrar na Castelo Branco. No sentido inverso, o condutor vem pela Castelo Branco e entra no Túnel da Conceição via corredor humanitário.

Além do caminho humanitário, a RS-040 e RS-118, com entrada pela avenida Bento Gonçalves, seguem sendo alternativa, inclusive para carros de passeio para entrada e saída da cidade. Os acessos pelas avenidas Assis Brasil, dos Estados e BR-116 permanecem bloqueados.

