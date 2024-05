Porto Alegre Nível do Guaíba no cais de Porto Alegre pode estar quase 80 centímetros abaixo do índice oficial

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Suposta discrepância foi constatada durante reportagem da TV Pampa no Cais Mauá. (Foto: Reprodução/TV Pampa)

Reportagem realizada pela TV Pampa no cais da avenida Mauá apontou que o nível do Guaíba nesse ponto da orla do Centro Histórico de Porto Alegre pode estar quase 80 centímetros abaixo do índice medido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A hipótese foi admitida pelo chefe da Divisão de Meteorologia e Eventos Críticos do órgão, Diego Carrillo.

O suposto equívoco foi constatado durante matéria gravada no local no fim da tarde de terça-feira (21) e repercutido posteriormente junto ao gestor, em entrevista à emissora. Naquele momento, a informação oficial era de uma altura de 4,02 metros, mas a medição no local sinalizava mais ou menos 3,24 metros – uma aparente discrepância de 78 centímetros.

Diego Carrillo confirmou a possibilidade de a régua não estar corretamente calibrada em relação à cota de inundação do Cais Mauá, que é de 3 metros. Ele acrescentou que servidores da pasta estadual já trabalham para ter acesso ao local e providenciar uma análise comparativa dos dados.

No dia 3, um dispositivo de aferimento foi instalado em caráter emergencial na região da Usina do Gasômetro, devido à impossibilidade de acesso ao cais então inundado pela enchente. Mas fatores como a correnteza a régua se deslocar em relação ao nível do cais.

Se a diferença for confirmada oficialmente, uma das possíveis consequências será o “rebaixamento” do nível recorde do Guaíba, registrado no dia 5 de maio: em vez de 5,35 metros, a altura máxima teria sido de 5,25 metros. De qualquer modo, uma marca histórica na capital gaúcha.

Situação atual

O índice vem baixando nos últimos dias. No final da noite dessa quarta-feira (22), o gráfico atualizado em tempo real pela Agência Nacional das Águas (ANA, vinculado ao governo federal) apontava no cais uma altura de 3,89 metros. A medição do Guaíba pode ser acompanhada na página de abertura do portal de notícias osul.com.br.

(Marcello Campos)

