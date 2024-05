Porto Alegre Água do Guaíba volta a ficar abaixo de 4 metros mas pode subir novamente

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Segundo a meteorologia, combinação de chuva e vento traz risco de segundo repique. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O nível do Guaíba no Cais Mauá, em Porto Alegre, desceu abaixo de 4 metros no início da madrugada dessa quarta-feira (22), algo que não ocorria desde 2 de maio. Conforme monitoramento compartilhado em tempo real na internet pela Agência Nacional de Águas (ANA), o índice caiu para 3 metros e 99 centímetros nos primeiros minutos do dia, mas um cenário de chuva e vento pode causar nova elevação no fim de semana.

Próximo da virada para esta quinta (23), a medição oficial apontava 3,89 metros, altura que está 89 centímetros acima da cota de inundação do Guaíba (3 metros). O recorde histórico é de 5,35 metros, verificado no dia 5 de maio – até então, a maior marca havia sido registrada na célebre enchente de 1941 (4,76 metros).

Possível repique

A empresa de meteorologia Metsul projeta até esta sexta (24) uma pausa no processo ou mesmo um repique da cheia. O motivo é a combinação de chuva e vento-sul:

“Até o fim de semana, o ingresso de uma massa de ar polar gera um vento sul forte a intenso no norte da Lagoa dos Patos, causando represamento do Guaíba. Alertamos para o risco de forte subida da água, mas como o nível caiu até quinta, o segundo repique vai começar com índice quase 1 metro abaixo do primeiro e com cotas bem inferiores àquelas”.

O texto – publicado em metsul.com – detalha, ainda, que o vento sul deixará revoltas a água na Lagoa dos Patos e no Guaíba: “Isso fará com que as condições até parte do sábado em vários pontos da orla da lagoa se assemelhem a uma maré de tempestade no mar, com inundações costeiras e ondas altas acompanhando o vento forte, causando inundações”.

(Marcello Campos)

